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Крупнейшие экспортеры Грузии, январь-май 2026 года
Крупнейшие экспортеры Грузии, январь-май 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-мае 2026 года Грузия больше всего товаров экспортировала в Кыргызстан – на сумму 355,2 млн... 20.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-20T13:31+0400
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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-мае 2026 года Грузия больше всего товаров экспортировала в Кыргызстан – на сумму 355,2 млн долларов. На втором месте оказался Китай с показателем 327,5 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Азербайджан – 269,3 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, китай, кыргызстан, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, азербайджан, китай, кыргызстан, сакстат, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-мае 2026 года Грузия больше всего товаров экспортировала в Кыргызстан – на сумму 355,2 млн долларов. На втором месте оказался Китай с показателем 327,5 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Азербайджан – 269,3 млн долларов.