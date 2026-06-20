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Крупнейшие импортеры Грузии, январь-май 2026 года
Крупнейшие импортеры Грузии, январь-май 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-мае 2026 года Грузия импортировала товаров из Турции на 1,2 млрд долларов, из России – на 983,4... 20.06.2026, Sputnik Грузия
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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-мае 2026 года Грузия импортировала товаров из Турции на 1,2 млрд долларов, из России – на 983,4 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Китай с показателем 849,7 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, турция, китай, грузия, новости, сакстат, россия, инфографика, инфографика
экономика, турция, китай, грузия, новости, сакстат, россия, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-мае 2026 года Грузия импортировала товаров из Турции на 1,2 млрд долларов, из России – на 983,4 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Китай с показателем 849,7 млн долларов.