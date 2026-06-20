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Никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может – Медведев

Никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может – Медведев

Sputnik Грузия

Комментируя последние атаки на российские города, Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес Киева 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T21:15+0400

2026-06-20T21:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города пора объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может. "С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может", – написал Медведев на своей странице в "Макс".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, новости, в мире, киев, дмитрий медведев, украина, обострение ситуации вокруг украины