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Никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может – Медведев
Никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может – Медведев
Sputnik Грузия
Комментируя последние атаки на российские города, Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес Киева 20.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города пора объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может. "С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может", – написал Медведев на своей странице в "Макс".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, киев, дмитрий медведев, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, киев, дмитрий медведев, украина, обострение ситуации вокруг украины
Никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может – Медведев
21:15 20.06.2026 (обновлено: 21:20 20.06.2026)
Комментируя последние атаки на российские города, Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес Киева
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города пора объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может.
"С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может", – написал Медведев на своей странице в "Макс".