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Ослабление оппозиции хорошо для политического спектра Грузии – премьер
Ослабление оппозиции хорошо для политического спектра Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Пока такие политические партии, как "Единое национальное движение", составляют основное ядро оппозиции, демократическая система не может быть сформирована... 20.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-20T15:06+0400
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нанука жоржолиани
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Ослабление партии "Единое национальное движение" даст возможность развитию здоровой оппозиции в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший "Единое национальное движение", 17 июня опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также заявил о ее присоединении к команде "для проведения радикальных реформ и обновления партии", подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан. "Мы все видим, что не только в этой партии ("Единое национальное движение" - ред.), но и в радикальной оппозиции ситуация сложная. Есть нехватка кадров и интеллектуальный голод. И кадровые идеи, которые мы наблюдаем, являются отражением всего этого. Это очень хорошо для восстановления политического спектра в Грузии. Пока политические партии, такие как "Единое национальное движение" и связанные с ним партии, составляют основное ядро оппозиции, демократическая система не может быть сформирована", – сказал Кобахидзе. По его словам, только в условии ослабления оппозиции есть перспектива формирования новых партий. "Очень хорошо, что эти партии ослабевают. В таких условиях у Грузии есть перспектива формирования здоровой оппозиции и, соответственно, здоровой демократической системы", – отметил Кобахидзе. В самом "Нацдвижении" оказалось много недовольных решением Саакашвили, заявив что именно такие решения привели к проблемам в работе партии, в том числе к финансовым затруднениям и недоверию электората. В правящей партии не раз напоминали, что Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и не может участвовать в политической жизни страны. Там также заявляют, что его влияние на партию и участие в политических процессах противоречат законодательству страны. По грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни страны, создавать партии и быть их членами. При этом, несмотря на гражданство Украины, Саакашвили продолжает восприниматься как неформальный лидер "Единого национального движения". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, единое национальное движение
политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, единое национальное движение
Ослабление оппозиции хорошо для политического спектра Грузии – премьер
Пока такие политические партии, как "Единое национальное движение", составляют основное ядро оппозиции, демократическая система не может быть сформирована, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Ослабление партии "Единое национальное движение" даст возможность развитию здоровой оппозиции в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший "Единое национальное движение", 17 июня опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также заявил о ее присоединении к команде "для проведения радикальных реформ и обновления партии", подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан.
"Мы все видим, что не только в этой партии ("Единое национальное движение" - ред.), но и в радикальной оппозиции ситуация сложная. Есть нехватка кадров и интеллектуальный голод. И кадровые идеи, которые мы наблюдаем, являются отражением всего этого. Это очень хорошо для восстановления политического спектра в Грузии. Пока политические партии, такие как "Единое национальное движение" и связанные с ним партии, составляют основное ядро оппозиции, демократическая система не может быть сформирована", – сказал Кобахидзе.
По его словам, только в условии ослабления оппозиции есть перспектива формирования новых партий.
"Очень хорошо, что эти партии ослабевают. В таких условиях у Грузии есть перспектива формирования здоровой оппозиции и, соответственно, здоровой демократической системы", – отметил Кобахидзе.
В самом "Нацдвижении" оказалось много недовольных решением Саакашвили, заявив что именно такие решения привели к проблемам в работе партии, в том числе к финансовым затруднениям и недоверию электората.
В правящей партии не раз напоминали, что Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и не может участвовать в политической жизни страны. Там также заявляют, что его влияние на партию и участие в политических процессах противоречат законодательству страны.
По грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни страны, создавать партии и быть их членами. При этом, несмотря на гражданство Украины, Саакашвили продолжает восприниматься как неформальный лидер "Единого национального движения".