https://sputnik-georgia.ru/20260620/shkolnuyu-formu-dlya-gruzii-budut-shit-v-kitae-299246006.html

Школьную форму для Грузии будут шить в Китае

Школьную форму для Грузии будут шить в Китае

Sputnik Грузия

К началу нового учебного года, который стартует в стране 15 сентября, школьной формой будут обеспечены все первоклассники 20.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Министерство образования Грузии заключило контракт на пошив школьной формы для государственных школ с компанией Glory Textile Industry, функционирующей в Китае, говорится в сообщении ведомства. Начиная с 2026-2027 учебного года, ношение школьной формы станет обязательным для учащихся начальной школы. По данным Минобразования, всего компания сошьет 1,8 миллиона школьных форм, а поставка будет осуществляться в три этапа. Это уже вторая попытка обеспечить школы школьной формой. Весной тендер на пошив одежды выиграла компания, предложившая самую низкую цену, но впоследствии она неожиданно отказалась от контракта. После этого правительство увеличило лимит на проект до 45,6 млн лари (более $17 млн) и разрешило закупку по упрощенной процедуре. Стоимость контракта с китайской компанией не разглашается. По данным министерства образования, к началу нового учебного года, который стартует в Грузии 15 сентября, школьной формой будут обеспечены все первоклассники, а в течение первого семестра – учащиеся со второго по шестой классы. Позже, по планам министерства образования, ношение школьной формы будет обязательным во всех классах государственных школ. Во сколько обойдется комплект формы родителям, на данный момент не разглашается. Купить форму можно будет в специализированных магазинах. Форма в Грузии будет синего цвета – пиджак и брюки для мальчиков и пиджак и юбка или брюки для девочек. При этом юбку можно будет выбрать как миди длины, так и макси. По мнению Минобразования Грузии, внедрение формы будет способствовать созданию более равноправной, здоровой и организованной учебной среды в школах, а также сокращению социальных различий между учащимися. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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