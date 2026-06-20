https://sputnik-georgia.ru/20260620/top-5-importiruemykh-v-gruziyu-tovarov-yanvar-may-2026-goda-299239186.html

ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров, январь-май 2026 года

ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров, январь-май 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", легковые автомобили лидируют в списке импортируемых товаров: в январе-мае 2026 года их было ввезено на... 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T18:31+0400

2026-06-20T18:31+0400

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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", легковые автомобили лидируют в списке импортируемых товаров: в январе-мае 2026 года их было ввезено на сумму 1 251,4 млн долларов. На втором месте – нефтепродукты с показателем 635,5 млн долларов, а замыкают тройку лекарственные средства, закупленные на сумму 295,8 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, сакстат, нефтепродукты, инфографика, инфографика