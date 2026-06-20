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Уровень дохода Грузии будет самым высоким среди стран-кандидатов в ЕС – замминистра

Уровень дохода Грузии будет самым высоким среди стран-кандидатов в ЕС – замминистра

Sputnik Грузия

Уровень дохода Грузии будет самым высоким среди стран-кандидатов в ЕС, заявил замминистра 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T19:10+0400

2026-06-20T19:10+0400

2026-06-20T19:10+0400

грузия

новости

экономика

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузия станет страной с самым высоким уровнем дохода среди стран-кандидатов в ЕС к 2030 году, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По словам Цинцадзе, показатели доходов Грузии превосходят показатели Молдовы, Украины, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Албании. Замминистра пояснил: с учетом того, что экономический рост Грузии значительно выше темпов экономического роста стран-кандидатов в ЕС, а также темпов экономического роста стран-членов ЕС, Грузия постепенно догоняет данные страны по уровню дохода и к 2030 году обгонит Сербию и Черногорию, также являющиеся кандидатами в ЕС. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года – 8,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, министерство экономики и устойчивого развития грузии