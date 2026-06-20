https://sputnik-georgia.ru/20260620/v-gruzii-mogut-snizit-shtrafy-za-prevyshenie-skorosti--deputat-299247456.html
В Грузии могут снизить штрафы за превышение скорости – депутат
В Грузии могут снизить штрафы за превышение скорости – депутат
Sputnik Грузия
На сегодня поправки еще не зарегистрированы в качестве законопроекта, и дата их вступления в силу тоже неизвестна 20.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-20T14:00+0400
2026-06-20T14:00+0400
2026-06-20T14:00+0400
новости
грузия
политика
грузинские дороги, машины и их водители
штраф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cedb36d630f4cf151fca146ac259bfbe.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. В Грузии могут изменить штрафы за превышение скорости, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. Согласно действующему законодательству, превышение водителем транспортного средства установленного скоростного лимита более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч, наказывается штрафом в размере 100 лари, а превышение лимита более чем на 40 км/ч – штрафом в размере 300 лари. По словам Кирцхалия, после консультации с правительством и МВД Грузии, было принято решение инициировать дифференцированную систему штрафов. Новая система штрафов будет выглядеть следующим образом: "Такой подход обеспечивает соразмерность между тяжестью правонарушения и налагаемой ответственностью, в то время как за действия, представляющие высокую опасность для общества (превышение скорости более чем на 50 км/ч), строгие санкции останутся в силе", – сказал Кирцхалия. По его словам, в будущем депутаты продолжат систематический анализ действующего законодательства с целью выявления тех норм и санкций, которые требуют дополнительного рассмотрения. На данный момент поправки еще не зарегистрированы в качестве законопроекта, и дата их вступления в силу тоже неизвестна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cef1e356d6ee8556a2961ce2ca151f5a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, грузинские дороги, машины и их водители, штраф
новости, грузия, политика, грузинские дороги, машины и их водители, штраф
В Грузии могут снизить штрафы за превышение скорости – депутат
На сегодня поправки еще не зарегистрированы в качестве законопроекта, и дата их вступления в силу тоже неизвестна
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. В Грузии могут изменить штрафы за превышение скорости, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.
Согласно действующему законодательству, превышение водителем транспортного средства установленного скоростного лимита более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч, наказывается штрафом в размере 100 лари, а превышение лимита более чем на 40 км/ч – штрафом в размере 300 лари.
По словам Кирцхалия, после консультации с правительством и МВД Грузии, было принято решение инициировать дифференцированную систему штрафов.
Новая система штрафов будет выглядеть следующим образом:
превышение скорости более чем на 15 км/ч, но не более чем на 30 км/ч — 50 лари;
превышение скорости более чем на 30 км/ч, но не более чем на 40 км/ч — 100 лари;
превышение скорости от 40 до 50 км/ч — 100 лари
превышении скорости более чем на 50 км/ч — 300 лари.
"Такой подход обеспечивает соразмерность между тяжестью правонарушения и налагаемой ответственностью, в то время как за действия, представляющие высокую опасность для общества (превышение скорости более чем на 50 км/ч), строгие санкции останутся в силе", – сказал Кирцхалия.
По его словам, в будущем депутаты продолжат систематический анализ действующего законодательства с целью выявления тех норм и санкций, которые требуют дополнительного рассмотрения.
На данный момент поправки еще не зарегистрированы в качестве законопроекта, и дата их вступления в силу тоже неизвестна.