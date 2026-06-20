https://sputnik-georgia.ru/20260620/v-gruzii-mogut-snizit-shtrafy-za-prevyshenie-skorosti--deputat-299247456.html

В Грузии могут снизить штрафы за превышение скорости – депутат

В Грузии могут снизить штрафы за превышение скорости – депутат

Sputnik Грузия

На сегодня поправки еще не зарегистрированы в качестве законопроекта, и дата их вступления в силу тоже неизвестна 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T14:00+0400

2026-06-20T14:00+0400

2026-06-20T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. В Грузии могут изменить штрафы за превышение скорости, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. Согласно действующему законодательству, превышение водителем транспортного средства установленного скоростного лимита более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч, наказывается штрафом в размере 100 лари, а превышение лимита более чем на 40 км/ч – штрафом в размере 300 лари. По словам Кирцхалия, после консультации с правительством и МВД Грузии, было принято решение инициировать дифференцированную систему штрафов. Новая система штрафов будет выглядеть следующим образом: "Такой подход обеспечивает соразмерность между тяжестью правонарушения и налагаемой ответственностью, в то время как за действия, представляющие высокую опасность для общества (превышение скорости более чем на 50 км/ч), строгие санкции останутся в силе", – сказал Кирцхалия. По его словам, в будущем депутаты продолжат систематический анализ действующего законодательства с целью выявления тех норм и санкций, которые требуют дополнительного рассмотрения. На данный момент поправки еще не зарегистрированы в качестве законопроекта, и дата их вступления в силу тоже неизвестна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, грузинские дороги, машины и их водители, штраф