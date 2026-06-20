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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 3,1 млрд долларов, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T09:01+0400

2026-06-20T09:01+0400

2026-06-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2026 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 10,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,3 млрд долларов, что почти на 2% меньше, чем за пять месяцев 2025 года.Экспорт составил 3,1 млрд долларов, почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,2 миллиарда долларов, что на 13,4% меньше чем в январе-мае прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-мае 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 885,8%, медных руд и концентратов – на 206,5%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 87,2%, и ферросплавов – на 77%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 24,6%, а также натурального виноградного вина – на 4,8%, и спиртных напитков – на 3,8%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 76 230,8%, диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов – на 373,3%, а также медных руд и концентратов – на 348%.С начала года сократился импорт грузовых автомобилей – на 20,4%, и легковых автомобилей – на 20,2%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-мае 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,4 миллиарда долларов, что составляет 13,3% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика