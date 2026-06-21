https://sputnik-georgia.ru/20260621/deputat-geograficheskoe-polozhenie-gruzii---osnovnoy-faktor-na-peregovorakh-s-bryusselem-299255305.html

Депутат: Географическое положение Грузии – основной фактор на переговорах с Брюсселем

Депутат: Географическое положение Грузии – основной фактор на переговорах с Брюсселем

Sputnik Грузия

Международная политика во многом строится на экономических интересах, а стабильность и транзитный потенциал Грузии укрепляют позиции страны, считает депутат 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Географически важное положение Грузии станет одним из основных факторов на переговорах с Брюсселем, заявил депутат парламента, исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили в эфире телеканала "Имеди". Транзитная роль и географические положение Грузии играют особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе Грузии. "Одним из определяющих факторов в переговорах между Грузией и Брюсселем станет географически важное положение страны", – заявил Мачарашвили. По его словам, международная политика во многом строится на экономических интересах, а стабильность и транзитный потенциал Грузии укрепляют позиции страны. По словам Мачарашвили, страна, в которой идет война, никому не была бы нужна. "Мы это говорили и раньше: здесь просто посадили бы свою власть и принимали бы решения, которые были бы выгодны им", – заявил Мачарашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, китай, гурам мачарашвили, "сила народа", еврокомиссия, грузия - евросоюз