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Экстрадиция в Италию: задержан фигурант дела о незаконной миграции из Грузии

Экстрадиция в Италию: задержан фигурант дела о незаконной миграции из Грузии

Sputnik Грузия

В 2011–2019 годах разыскиваемый в составе организованной группы участвовал в незаконной переправке мигрантов в Италию через Турцию и Грецию 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T16:52+0400

2026-06-21T16:52+0400

2026-06-21T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за содействие масштабной незаконной миграции из Грузии и участие в преступной организации мужчина экстрадирован в Италию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Разыскиваемый итальянскими правоохранительными органами был задержан на территории Грузии сотрудниками МВД с целью последующей экстрадиции. Как установило следствие, проведенное в Италии, в 2011–2019 годах разыскиваемый в составе организованной группы участвовал в незаконной переправке мигрантов в Италию через Турцию и Грецию. Он занимался организацией денежных переводов, вербовкой граждан в преступную группу в качестве водителей морского транспорта, их подготовкой и координацией вопросов, связанных с навигацией. По ходатайству Генпрокуратуры Тбилисский городской суд признал допустимой экстрадицию разыскиваемого в Италию, а 10 июня 2026 года министр юстиции Грузии подписал распоряжение о его выдаче, после чего сотрудники Специальной пенитенциарной службы передали разыскиваемого представителям компетентных органов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, новости, грузия, италия, турция, греция, интерпол, тбилисский городской суд, экстрадиция