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Какой сегодня церковный праздник: 21 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 21 июня 2026

Sputnik Грузия

По церковному календарю 21 июня отмечают день памяти святых Ефрема, Зосима и Феодора 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T01:01+0400

2026-06-21T01:01+0400

2026-06-21T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Патриарх АнтиохийскийПо церковному календарю 21 июня поминают святителя Ефрема, Патриарха Антиохийского. Уроженец Сирии, Ефрем при императорах Анастасии (491-518) и Иустине (518-527) был военачальником, при этом отличался благочестием, добротой и состраданием.В 526 году землетрясение уничтожило Антиохию. Погибло огромное количество жителей города, в том числе и Патриарх Евфрасий. Император направил Ефрема восстанавливать разрушенный город. Один из рабочих, который удалился от епископства ради совершения безвестных подвигов, предсказал будущему святому избрание на патриарший престол и просил твердо бороться с еретиками.Ефрема избрали Патриархом в 527-м. Святитель управлял паствой твердо и мудро и ограждал ее от еретических учений поучениями и посланиями, а также примером своей жизни. Святитель в своих трудах защищал учение православной церкви о соединении двух естеств – Божеского и человеческого в Лице Господа Иисуса Христа. Патриарх мирно скончался в 545 году.Преподобный ЗосимаПо церковному календарю 21 июня поминают преподобного Зосиму Финикийского, жившего в VI веке.Родился будущий святой в сирийском селе Синда, близ города Тира. Приняв постриг, он ревностно постился, молился и трудился. За благочестивую жизнь Зосима получил от Господа дар предвидения. Находясь в Кесарии, он предвидел страшное землетрясение, разрушившее в 526 году Антиохию.Как-то патриций Аркесилай посетил преподобного. В это время гонец сообщил патрицию, что его супруга, проколов спицей глаз, жестоко страдает. Зосима успокоил гостя, сказав, что его супруга уже исцелена святителем Кесарии Иоанном Хозевитом.Степень духовного совершенства святого была так высока, что ему подчинялись хищные звери. Как-то на пути в Кесарию на осла преподобного напал голодный лев, утащил его и съел. Святой, найдя зверя, сказал ему как другу, что по своей старости он не в силах донести груз, и попросил льва донести его. Хищник покорно доставил груз в Кесарию и преподобный отпустил его восвояси.Епископ Ростовский и СуздальскийПо церковному календарю 21 июня поминают святителя Феодора, первого епископа Ростовского. Родился будущий святой в Греции. На Русь он прибыл вместе с духовными лицами, сопровождавшими первого митрополита Киевского Михаила. Митрополит рукоположил его в епископы в 990-м и назначил в Ростове на новоустроенную кафедру.Основав в Ростове первую церковь, он проповедовал два года Евангелие. Когда язычники изгнали его из города, он поселился в Суздале, который тогда был небольшой деревней. В Ростов епископ вернулся в 1010 году, когда сын князя Владимира Борис прибыл управлять городом. Через пять лет, когда князь Борис был убит своим братом, язычники вновь ополчились на епископа и вторично изгнали его из Ростова. Святой вернулся в Суздаль, где скончался примерно в 1023-м.ИмениныПо церковному календарю 21 июня именины отмечают Василий, Константин, Ефрем и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников