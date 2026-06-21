https://sputnik-georgia.ru/20260621/molodaya-zhenschina-skonchalas-posle-padeniya-na-relsy-metro-didube-v-tbilisi-299259779.html

Молодая женщина скончалась после падения на рельсы метро "Дидубе" в Тбилиси

Молодая женщина скончалась после падения на рельсы метро "Дидубе" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Из-за инцидента было временно ограничено движение поездов на участке от станции "Ахметели" в направлении "Вокзальной площади" 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T21:22+0400

2026-06-21T21:22+0400

2026-06-21T21:22+0400

происшествия

грузия

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В результате падения на рельсы на станции метро "Дидубе" в Тбилиси погибла молодая женщина, информацию журналистам подтвердили в МВД Грузии. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Из-за инцидента было временно ограничено движение поездов на участке от станции "Ахметели" в направлении "Вокзальной площади". Ранее сообщалось, что на станции "Дидубе" пассажир упал на пути. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, тбилисский метрополитен