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Молодая женщина скончалась после падения на рельсы метро "Дидубе" в Тбилиси
Молодая женщина скончалась после падения на рельсы метро "Дидубе" в Тбилиси
Sputnik Грузия
Из-за инцидента было временно ограничено движение поездов на участке от станции "Ахметели" в направлении "Вокзальной площади" 21.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-21T21:22+0400
2026-06-21T21:22+0400
2026-06-21T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В результате падения на рельсы на станции метро "Дидубе" в Тбилиси погибла молодая женщина, информацию журналистам подтвердили в МВД Грузии. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Из-за инцидента было временно ограничено движение поездов на участке от станции "Ахметели" в направлении "Вокзальной площади". Ранее сообщалось, что на станции "Дидубе" пассажир упал на пути. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисский метрополитен
происшествия, грузия, новости, тбилисский метрополитен
Молодая женщина скончалась после падения на рельсы метро "Дидубе" в Тбилиси
Из-за инцидента было временно ограничено движение поездов на участке от станции "Ахметели" в направлении "Вокзальной площади"
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В результате падения на рельсы на станции метро "Дидубе" в Тбилиси погибла молодая женщина, информацию журналистам подтвердили в МВД Грузии.
Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Из-за инцидента было временно ограничено движение поездов на участке от станции "Ахметели" в направлении "Вокзальной площади".
Ранее сообщалось, что на станции "Дидубе" пассажир упал на пути. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.