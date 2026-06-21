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Объем продукции в элеваторах Грузии вырос в 2025 году – хранится в основном пшеница

Объем продукции в элеваторах Грузии вырос в 2025 году – хранится в основном пшеница

Sputnik Грузия

В 2025 году в Грузии работало 36 элеваторов, в то время как в 2024 году – 39 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T09:01+0400

2026-06-21T09:01+0400

2026-06-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 500,8 тысячи тонн продукции в 2025 году, что на 7,8% больше по сравнению с 2024 годом, 62% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В 2025 году в Грузии работало 36 элеваторов, в то время как в 2024 году – 39. Кроме того, 5,1% продукции на элеваторах в 2025 году составляла пшеничная мука. За отчетный период элеваторы продали 275,9 тысячи тонн продукции на сумму 293,4 миллиона лари, 54,3% из которой – продукция местного производства. Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 78,1% проданной продукции. Наибольшее число элеваторов работало в регионе Квемо-Картли – 13 единиц, еще семь – в регионе Самегрело - Земо Сванети, пять – в Кахети, четыре – в Шида Картли, по три – в Тбилиси и Имерети, еще один – в Гурия. В течение этого периода оказаны услуги 30 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 75, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 435 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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