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Препараты для пациентов с дистрофией Дюшенна могут поступить в Грузию в ближайшее время
Препараты для пациентов с дистрофией Дюшенна могут поступить в Грузию в ближайшее время
Sputnik Грузия
После решения государства по двум ключевым препаратам родители дважды встречались с министром здравоохранения и представителями ведомства 21.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-21T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии делает все возможное, чтобы пациенты с мышечной дистрофией Дюшенна получили лекарства в максимально короткие сроки, рассказал отец одного из пациентов Закро Гвишиани журналистам. После встречи премьер-министра Ираклия Кобахидзе с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна, состоявшейся 4 июня, было принято решение о создании рабочей группы для переговоров с фармацевтическими компаниями и закупке одного из препаратов. Решению предшествовали встреча родителей с Католикосом-Патриархом Шио III и акции протеста у здания канцелярии. По его словам, после решения государства по двум ключевым препаратам родители дважды встречались с министром здравоохранения и представителями ведомства. "После того положительного решения, которое государство приняло в отношении двух важнейших препаратов, подходящих практически для всех детей, у нас состоялись две встречи с министром здравоохранения и командой министерства. Одна встреча была организована по инициативе Минздрава, вторая – по нашей инициативе", – сказал Гвишиани. Родители и пациенты будут в первую очередь информированы обо всех новостях и событиях. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, здравоохранение в грузии
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, здравоохранение в грузии
Препараты для пациентов с дистрофией Дюшенна могут поступить в Грузию в ближайшее время
После решения государства по двум ключевым препаратам родители дважды встречались с министром здравоохранения и представителями ведомства
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии делает все возможное, чтобы пациенты с мышечной дистрофией Дюшенна получили лекарства в максимально короткие сроки, рассказал отец одного из пациентов Закро Гвишиани журналистам.
После встречи премьер-министра Ираклия Кобахидзе с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна, состоявшейся 4 июня, было принято решение о создании рабочей группы для переговоров с фармацевтическими компаниями и закупке одного из препаратов. Решению предшествовали встреча родителей с Католикосом-Патриархом Шио III и акции протеста у здания канцелярии.
"Нам сообщили, что Министерство здравоохранения работает в ежедневном режиме и делает все возможное, чтобы процесс не затянулся, и мы получили лекарства в максимально короткие сроки. Сейчас ведомство ведет переговоры с фармацевтическими компаниями, поэтому окончательное решение будет принято в ближайшее время", – сказал Гвишиани.
По его словам, после решения государства по двум ключевым препаратам родители дважды встречались с министром здравоохранения и представителями ведомства.
"После того положительного решения, которое государство приняло в отношении двух важнейших препаратов, подходящих практически для всех детей, у нас состоялись две встречи с министром здравоохранения и командой министерства. Одна встреча была организована по инициативе Минздрава, вторая – по нашей инициативе", – сказал Гвишиани.
Родители и пациенты будут в первую очередь информированы обо всех новостях и событиях.
Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.
На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.