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Стихия в Восточной Грузии – град и ветер уничтожили урожай
Стихия в Восточной Грузии – град и ветер уничтожили урожай
Sputnik Грузия
Точный размер ущерба определит специальная комиссия, после чего станет известно, какую помощь получат пострадавшие семьи 21.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-21T14:38+0400
2026-06-21T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Град и ветер нанесли ущерб Ахметскому муниципалитету (регион Кахети), включая села Панкисского ущелья, сообщили в мэрии района. Сильный ветер сорвал крыши жилых домов и повредил инфраструктуру, а град уничтожил урожай. На месте мобилизованы представители местных властей. Точный размер ущерба определит специальная комиссия, после чего станет известно, какую помощь получат пострадавшие семьи. В начале недели жителям Ахметского муниципалитета создал проблемы сильный дождь. Сошедший селевой поток хлынул в населенные пункты. В основном были затоплены дворы и приусадебные участки, а также повреждена часть пешеходного моста в селе Шуа-Халацани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, происшествия, восточная грузия, кахети, град

Стихия в Восточной Грузии – град и ветер уничтожили урожай

14:38 21.06.2026 (обновлено: 15:55 21.06.2026)
© courtesy of Village Chikaani Град в Кварельском районе
Град в Кварельском районе - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2026
© courtesy of Village Chikaani
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Точный размер ущерба определит специальная комиссия, после чего станет известно, какую помощь получат пострадавшие семьи
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Град и ветер нанесли ущерб Ахметскому муниципалитету (регион Кахети), включая села Панкисского ущелья, сообщили в мэрии района.
Сильный ветер сорвал крыши жилых домов и повредил инфраструктуру, а град уничтожил урожай.
На месте мобилизованы представители местных властей. Точный размер ущерба определит специальная комиссия, после чего станет известно, какую помощь получат пострадавшие семьи.

"Повалены деревья, закрыты внутренние дороги между населенными пунктами. Сейчас спасательные службы проводят очистительные работы. Мы подсчитываем ущерб, в основном по части крыш", – заявил заместитель мэра Ахметского муниципалитета Важа Наскидашвили.

В начале недели жителям Ахметского муниципалитета создал проблемы сильный дождь. Сошедший селевой поток хлынул в населенные пункты. В основном были затоплены дворы и приусадебные участки, а также повреждена часть пешеходного моста в селе Шуа-Халацани.
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