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Стихия в Восточной Грузии – град и ветер уничтожили урожай

Стихия в Восточной Грузии – град и ветер уничтожили урожай

Sputnik Грузия

Точный размер ущерба определит специальная комиссия, после чего станет известно, какую помощь получат пострадавшие семьи 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T14:38+0400

2026-06-21T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Град и ветер нанесли ущерб Ахметскому муниципалитету (регион Кахети), включая села Панкисского ущелья, сообщили в мэрии района. Сильный ветер сорвал крыши жилых домов и повредил инфраструктуру, а град уничтожил урожай. На месте мобилизованы представители местных властей. Точный размер ущерба определит специальная комиссия, после чего станет известно, какую помощь получат пострадавшие семьи. В начале недели жителям Ахметского муниципалитета создал проблемы сильный дождь. Сошедший селевой поток хлынул в населенные пункты. В основном были затоплены дворы и приусадебные участки, а также повреждена часть пешеходного моста в селе Шуа-Халацани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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