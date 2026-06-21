https://sputnik-georgia.ru/20260621/tbilisi-vpervye-primet-chempionat-mira-po-dzyudo-299256864.html
Тбилиси впервые примет чемпионат мира по дзюдо
Тбилиси впервые примет чемпионат мира по дзюдо
Sputnik Грузия
В апреле 2026 года столица Грузии уже принимала чемпионат Европы по дзюдо 21.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-21T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Чемпионат мира по дзюдо 2029 года впервые в истории пройдет в Тбилиси, соответствующее соглашение подписали министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер в Будапеште. Решение о проведении чемпионата в грузинской столице глава Международной федерации дзюдо официально подтвердил во время церемонии открытия турнира Большого шлема в Тбилиси. Результат, показанный на чемпионате Европы, стал историческим для команды Грузии. Никогда ранее сборная по дзюдо не завоевывала на континентальном первенстве четыре золотые медали. Чемпионами Европы стали Этер Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебряные медали завоевали Георгий Сарданашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг), а Илья Суламанидазе (100 кг) стал бронзовым призером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, международная федерация дзюдо, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, международная федерация дзюдо, чемпионат европы по дзюдо
Тбилиси впервые примет чемпионат мира по дзюдо
13:31 21.06.2026 (обновлено: 13:45 21.06.2026)
В апреле 2026 года столица Грузии уже принимала чемпионат Европы по дзюдо
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Чемпионат мира по дзюдо 2029 года впервые в истории пройдет в Тбилиси, соответствующее соглашение подписали министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер в Будапеште.
Решение о проведении чемпионата в грузинской столице глава Международной федерации дзюдо официально подтвердил во время церемонии открытия турнира Большого шлема в Тбилиси.
В апреле 2026 года столица Грузии уже принимала чемпионат Европы по дзюдо, который стал важным этапом подготовки к чемпионату мира 2029 года. Первенство прошло в новом Дворце спорта.
Результат, показанный на чемпионате Европы, стал историческим для команды Грузии. Никогда ранее сборная по дзюдо не завоевывала на континентальном первенстве четыре золотые медали.
Чемпионами Европы стали Этер Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебряные медали завоевали Георгий Сарданашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг), а Илья Суламанидазе (100 кг) стал бронзовым призером.