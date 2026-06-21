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Турнир Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе – результаты грузинских спортсменов
Турнир Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе – результаты грузинских спортсменов
Sputnik Грузия
В поединке за золотую медаль Деметрашвили уступил южнокорейцу Киму по предупреждениям и стал серебряным призером турнира 21.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступление на турнире Большого шлема в Улан-Баторе с двумя медалями. В заключительный день соревнований медали завоевали Илья Суламанидзе (до 100 кг) и Ираклий Деметрашвили (свыше 100 кг). В поединке за золотую медаль Деметрашвили уступил южнокорейцу Киму по предупреждениям и стал серебряным призером турнира. В поединке за третье место Суламанидзе должен был встретиться с представителем ОАЭ Костоевым, однако соперник не вышел на татами, и грузинский дзюдоист стал бронзовым призером турнира. Спортсмены заработали рейтинговые очки для лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, улан-батор, гран-при по дзюдо
Турнир Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе – результаты грузинских спортсменов
В поединке за золотую медаль Деметрашвили уступил южнокорейцу Киму по предупреждениям и стал серебряным призером турнира
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступление на турнире Большого шлема в Улан-Баторе с двумя медалями.
В заключительный день соревнований медали завоевали Илья Суламанидзе (до 100 кг) и Ираклий Деметрашвили (свыше 100 кг).
В поединке за золотую медаль Деметрашвили уступил южнокорейцу Киму по предупреждениям и стал серебряным призером турнира.
В поединке за третье место Суламанидзе должен был встретиться с представителем ОАЭ Костоевым, однако соперник не вышел на татами, и грузинский дзюдоист стал бронзовым призером турнира.
Спортсмены заработали рейтинговые очки для лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.