https://sputnik-georgia.ru/20260621/v-gruzii-sozdano-natsionalnoe-agentstvo-gastronomii-299258955.html

В Грузии создано "Национальное агентство гастрономии"

В Грузии создано "Национальное агентство гастрономии"

Sputnik Грузия

Гастрономия является одной из важных основ культурной идентичности и социального развития страны 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T19:04+0400

2026-06-21T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. С целью защиты, развития, популяризации и повышения международной узнаваемости гастрономического наследия страны, а также формирования и реализации единой государственной политики в сфере гастрономии, в системе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии создано "Национальное агентство гастрономии", сообщили в ведомстве. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 20 июля 2026 года. Агентство будет обеспечивать исследование и популяризацию гастрономического наследия, совершенствование правовых механизмов его защиты, эффективную координацию между различными ведомствами и заинтересованными сторонами, а также повышение конкурентоспособности местной продукции как на внутреннем, так и на международных рынках. Как отметили в ведомстве, гастрономия является одной из важных основ культурной идентичности и социального развития страны. Важно, что в список нематериального культурного наследия страны включены технологии производства таких уникальных продуктов, как дамбалхачо, вино из квеври, месхетинский сыр тенили, чурчхела и другие, которые являются важной частью грузинского гастрономического наследия. Кроме того, Грузия признана родиной вина с непрерывной традицией виноделия, насчитывающей около 8 тысяч лет, что дает стране особое конкурентное преимущество. Деятельность агентства будет способствовать развитию регионов, диверсификации сельского хозяйства и коммерциализации традиционных местных продуктов, что увеличит доходы сельского населения и стимулирует экономическое развитие села. Работа агентства, как считают в ведомстве, также положительно повлияет на туристический потенциал страны, особенно на развитие гастрономического туризма. Усилится защита и практика использования географических указаний и наименований места происхождения, что обеспечит качество, подлинность и репутацию продукции, а также повысит доверие потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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