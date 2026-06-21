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Йога как часть здорового образа жизни в Грузии - видео

Йога как часть здорового образа жизни в Грузии - видео

Sputnik Грузия

Популярность йоги в Грузии стремительно растет. Практика привлекает как местных жителей, так и экспатов. В Тбилиси и других городах регулярно открываются новые... 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T21:58+0400

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Только в столице Грузии работают десятки популярных центров, где занимаются хатха-йогой, аштангой, йогатерапией и пилатесом. В Грузии йога рассматривается в первую очередь как часть здорового образа жизни и оздоровительная гимнастика.Православная церковь относится к распространению йоги неоднозначно. По этой причине большинство студий акцентируют внимание на физических и дыхательных аспектах, избегая религиозных и эзотерических практик.

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