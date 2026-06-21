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Йога как часть здорового образа жизни в Грузии - видео
Йога как часть здорового образа жизни в Грузии - видео
Sputnik Грузия
Популярность йоги в Грузии стремительно растет. Практика привлекает как местных жителей, так и экспатов. В Тбилиси и других городах регулярно открываются новые... 21.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-21T21:58+0400
2026-06-21T21:58+0400
2026-06-21T21:58+0400
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Только в столице Грузии работают десятки популярных центров, где занимаются хатха-йогой, аштангой, йогатерапией и пилатесом. В Грузии йога рассматривается в первую очередь как часть здорового образа жизни и оздоровительная гимнастика.Православная церковь относится к распространению йоги неоднозначно. По этой причине большинство студий акцентируют внимание на физических и дыхательных аспектах, избегая религиозных и эзотерических практик.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , йога, образ жизни, здоровье, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , йога, образ жизни, здоровье, грузия, видео
Йога как часть здорового образа жизни в Грузии - видео
Популярность йоги в Грузии стремительно растет. Практика привлекает как местных жителей, так и экспатов. В Тбилиси и других городах регулярно открываются новые студии.
Только в столице Грузии работают десятки популярных центров, где занимаются хатха-йогой, аштангой, йогатерапией и пилатесом. В Грузии йога рассматривается в первую очередь как часть здорового образа жизни и оздоровительная гимнастика.
Православная церковь относится к распространению йоги неоднозначно. По этой причине большинство студий акцентируют внимание на физических и дыхательных аспектах, избегая религиозных и эзотерических практик.