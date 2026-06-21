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Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России – Ушаков

Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России – Ушаков

Sputnik Грузия

Российская сторона отмечает, что Запад должен внимательнее смотреть на происходящее в зоне спецоперации 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T15:45+0400

2026-06-21T15:45+0400

2026-06-21T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн – Sputnik. Западные страны ошибаются, когда рассчитывают нанести поражение России, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение, об этом все говорят", – сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в текущей ситуации Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта.Дипломат отметил, что реальная цель европейских лидеров – это не переговоры с Москвой, а спасение режима Владимира Зеленского и сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.Министр также полагает, что Европа намерена тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, москва, европа, тбилиси, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины