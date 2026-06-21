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Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России – Ушаков
Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России – Ушаков
Sputnik Грузия
Российская сторона отмечает, что Запад должен внимательнее смотреть на происходящее в зоне спецоперации 21.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-21T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн – Sputnik. Западные страны ошибаются, когда рассчитывают нанести поражение России, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение, об этом все говорят", – сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в текущей ситуации Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта.Дипломат отметил, что реальная цель европейских лидеров – это не переговоры с Москвой, а спасение режима Владимира Зеленского и сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.Министр также полагает, что Европа намерена тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, москва, европа, тбилиси, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, москва, европа, тбилиси, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России – Ушаков
15:45 21.06.2026 (обновлено: 15:56 21.06.2026)
Российская сторона отмечает, что Запад должен внимательнее смотреть на происходящее в зоне спецоперации
ТБИЛИСИ, 21 июн – Sputnik. Западные страны ошибаются, когда рассчитывают нанести поражение России, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение, об этом все говорят", – сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По словам помощника президента, Запад якобы чувствует, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать свои вредные, неконструктивные взгляды. Однако Западу нужно внимательнее смотреть, что происходит на поле боя в зоне спецоперации, где российские военные постоянно продвигаются вперед.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в текущей ситуации Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта.
Дипломат отметил, что реальная цель европейских лидеров – это не переговоры с Москвой, а спасение режима Владимира Зеленского и сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.
Министр также полагает, что Европа намерена тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.