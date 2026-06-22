https://sputnik-georgia.ru/20260622/delo-o-shturme-dvortsa-prezidenta-gruzii-sud-vynes-novye-obvinitelnye-prigovory-299264405.html

Дело о штурме дворца президента Грузии: суд вынес новые обвинительные приговоры

Дело о штурме дворца президента Грузии: суд вынес новые обвинительные приговоры

Sputnik Грузия

Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии, произошедшего 4 октября 2025 года, к длительным срокам... 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T14:54+0400

2026-06-22T14:54+0400

2026-06-22T14:54+0400

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ираклий надирадзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными Зураба Чавчанидзе, Владимира Гвелесиани, Амирана Долишвили, Антона Варданидзе, Александра Чилачаву, Геннадия Купреишвили, Сулхана Тугуши и Рамаза Мамуладзе по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября, приговорив их к тюремным срокам.Решением судьи Ромео Ткешелашвили всем восьми фигурантам назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому.Несмотря на заявление подсудимого Чавчанидзе в ходе процесса о том, что он обратился в прокуратуру с просьбой о заключении процессуального соглашения, судья пояснил, что этот этап уже был пройден.По данному эпизоду всего проходили 14 обвиняемых, шестеро из которых – Георгий Коркия, Георгий Руруа, Хвича Гогохия, Леван Джикия, Лаша Иванадзе и Серго Мегрелишвили – ранее заключили процессуальные соглашения и были освобождены из зала суда.По данным следствия, всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в попытке захвата стратегического и особо важного объекта, совершенной группой лиц, а также в участии в групповом насилии.Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали около 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов.Из них 22 человека заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения.Задержанным были предъявлены обвинения по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии, произошедшего 4 октября 2025 года, к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд