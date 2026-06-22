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Есть ли у грузинской оппозиции будущее – опрос
Есть ли у грузинской оппозиции будущее – опрос
Sputnik Грузия
22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T16:16+0400
2026-06-22T16:16+0400
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опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, оппозиция, опросы
опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, оппозиция, опросы
Есть ли у грузинской оппозиции будущее – опрос
16:16 22.06.2026 (обновлено: 16:34 22.06.2026)