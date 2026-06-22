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Грузинские школьники встретились с председателем Совета Республики Беларусь

Грузинские школьники встретились с председателем Совета Республики Беларусь

Sputnik Грузия

В рамках проекта грузинские школьники посетят еще семь городов Беларуси, где для них подготовлена насыщенная программа 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T15:20+0400

2026-06-22T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузинская делегация в рамках проекта "Поезд памяти" принимает участие в памятных мероприятиях в Беларуси, посвященных 85-летию начала Великой Отечественной войны.Пятый сезон международного культурно-образовательного проекта по традиции стартовал у стен Брестской крепости, где прошла встреча молодежи с председателем Совета Республики, спикером верхней палаты парламента Беларуси Натальей Кочановой.Школьница из Тбилиси Анастасия Квинихидзе одной из первых задала вопрос Кочановой и поблагодарила ее за организацию визита грузинских детей на братскую могилу поэта Мирзы Геловани, погибшего при освобождении Белоруссии.После этого грузинским школьникам удалось наладить связь со школой имени Мирзы Геловани, расположенной неподалеку от братской могилы в селе Санники. Грузинская делегация при содействии посла Беларуси в Грузии Николая Рогашука передала школе футболки и мячи.Анастасия также вручила Наталье Кочановой сувениры с грузинской символикой. В ответ белорусский политик пообещала передать подарки в музей и содействовать организации ответного визита белорусских детей в Грузию."Проект “Поезд памяти” — действительно уникальный проект, который уже стал легендарным. Потому что он пришелся по душе ребятам, вы стали дружить, общаться. Мы видим, какой сегодня конкурс, чтобы поучаствовать в этом проекте", — отметила Кочанова.В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" также прошел митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.В Брестской крепости на мемориальных плитах увековечено имя старшего брата второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе — Акакия Шеварднадзе, который погиб при обороне крепости в июне 1941 года. Как сообщили журналисту Sputnik Грузия, экс-глава грузинского правительства приезжал в Брест и привез горсть грузинской земли на могилу брата. Останки воина покоятся в братской могиле на площади Церемониалов.В рамках проекта грузинские школьники посетят еще семь городов Беларуси, где для них подготовлена насыщенная программа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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