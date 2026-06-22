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Иностранцы задержаны на западе Грузии по обвинению в наркопреступлениях

Иностранцы задержаны на западе Грузии по обвинению в наркопреступлениях

Sputnik Грузия

Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T15:55+0400

2026-06-22T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Имерети по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков в особо крупном размере, сообщили в МВД. В ходе обысков по местам временного проживания задержанных и следственного эксперимента правоохранители изъяли крупную партию наркотического средства метадон, а также материалы, предназначенные для упаковки наркотиков. Расследование ведется по статье 260 УК Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств". Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей, караются тюремным сроком от 8 до 20 лет, либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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