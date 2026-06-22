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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз погоды

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз погоды

Sputnik Грузия

В Тбилиси в вечерние часы ожидается кратковременный дождь с грозой 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T23:31+0400

2026-06-22T23:31+0400

2026-06-22T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Кратковременные осадки, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии 23-25 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в вечерние часы ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +27...+29°C. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 23 июня осадков не ожидается, а 24-25 июня будет дождь. Температура днем составит +24...+26°C. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 23 июня ожидается солнечная погода, а 24-25 июня – более прохладная и дождливая. Температура днем составит +26...+28°C. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) ожидаются периодические осадки. Температура днем составит +23...+25°C. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также ожидаются периодические осадки. Температура днем составит +21...+23°C. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град и усиление ветра. Температура днем составит +27...+29°C. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град и усиление ветра. Температура днем составит +28...+30°C. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град и усиление ветра. Температура днем составит +25...+27°C. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град и усиление ветра. Температура днем составит +19...+21°C.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии