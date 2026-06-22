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Какой сегодня церковный праздник: 22 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 22 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 22 июня отмечают день памяти cвятых Феклы, Марии, Марфы, Кирилла и Иоанна 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T01:01+0400

2026-06-22T01:01+0400

2026-06-22T01:01+0400

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По православному церковному календарю 22 июня отмечают день памяти cвятых Феклы, Марии, Марфы, Кирилла и ИоаннаSputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученицыПо церковному календарю 22 июня поминают мучениц Феклу, Марфу и Марию, пострадавших за Христа в Персии при царе Сапоре II в 346 году.Жили они в персидском селении Кашаз в IV веке и под духовным руководством священника Павла посвятили себя Богу. Девы передали своему духовнику все имущество, сделав его обладателем больших богатств и обширных земель.Вскоре священник был арестован вместе с пятью ученицами за исповедание христианства, а все его имущество было конфисковано. Арестованных заковали в кандалы и доставили к верховному жрецу. Тот пообещал Павлу вернуть имущество, если он отречется от своей веры и поклонится Cолнцу.Жадный священник отрекся от Христа ради денег и поклонился Cолнцу. Жрец, недовольный тем, что крупная сумма денег ускользает из рук, сказал, что вернет имущество Павлу, если он собственноручно отрубит девам-христианкам головы.Корыстолюбивый пастырь пошел с мечом в руках к девушкам и выполнил работу палача без малейшего зазрения совести.Но получить вожделенную награду ему так и не удалось: Павла по приказу жреца тайно задушили, чтобы не возвращать ему денег.Архиепископ АлександрийскийПо церковному календарю 22 июня поминают святителя Кирилла, архиепископа Александрийского – величайшего богослова, автора толкования Евангелий от Иоанна и Луки, а также Послания апостола Павла.Родился будущий святитель в знатной христианской семье в Александрии во второй половине IV века. Он получил блестящее образование. Изучил в совершенстве светские греческие науки, в том числе философию. Больше всего он преуспел в познании истин христианской веры и в понимании Священного Писания.В юности Кирилл поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах. Через шесть лет его посвятили в сан диакона, а затем возвели в архидиакона.Кирилла в 412 году после смерти Патриарха Феофила избрали первосвятителем Александрийской церкви.Возглавив борьбу с еретиками, он все усилия приложил к тому, чтобы изгнать еретиков из Александрии, когда уговоры оказывались безрезультатными.Александрийской церковью святитель управлял 32 года. Он мирно скончался в 444 году.Иоанн ШавтелиПо церковному календарю 22 июня поминают преподобного Иоанна Шавтели – выдающегося грузинского поэта, гимнографа, философа и ритора второй половины XII – первой трети XIII веков, в период правления царицы Тамары.Будущий святой получил превосходное образование. Изучал творения святых отцов, философию, литературу, античную и арабскую историю в Гелатской академии (Западная Грузия).Приняв монашество, он долгие годы провел в уединенной келье в пещерном монастыре Вардзия (юг Грузии), где вел жизнь подвижника, предаваясь постоянным молитвам и размышлениям о Творце, мироздании, назначении человека и глубоко проникая в смысл Священного Писания.В постоянном подвиге преподобный достиг высокого духовного совершенства и получил замечательный дар слова, который раскрылся в его поэтическом творчестве.В 1210-1214 годах в Вардзийском монастыре преподобный написал замечательную оду "Абдул-Мессия" (Раб Христов), в которой много молитвенных строф посвящено благоверной царице Тамар.Иоанн Шавтели, память которого издревле чтится Грузинской церковью, дожил до глубокой старости.ИмениныПо церковному календарю 22 июня именины отмечают Марфа, Мария, Фекла, Алексей, Александр, Иван и Кирилл.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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