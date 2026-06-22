https://sputnik-georgia.ru/20260622/krizis-v-end-vykhodit-na-novyy-uroven-bokuchava-priznalas-v-nesoglasii-s-saakashvili-299265514.html
Кризис в ЕНД выходит на новый уровень: Бокучава призналась в несогласии с Саакашвили
Кризис в ЕНД выходит на новый уровень: Бокучава призналась в несогласии с Саакашвили
Sputnik Грузия
Бокучава заявила, что ЕНД сталкивается с серьезными вызовами, однако продолжает функционировать 22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T16:56+0400
2026-06-22T16:56+0400
2026-06-22T16:56+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
михаил саакашвили
единое национальное движение
ника мелия
нанука жоржолиани
европейская грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260668223_0:239:3067:1964_1920x0_80_0_0_790a06213c9d9f1483806c2ab2ed6a01.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила, что изначально выступала против вступления партии в "Альянс оппозиции", однако в итоге согласилась с решением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Девять оппозиционных партий объявили о формировании альянса в марте. В его состав вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам Бокучавы, идея выхода из альянса через два-три месяца после вступления казалась ей непоследовательной, поэтому она поддержала ранее озвученную публичную позицию Саакашвили о том, что "Нацдвижение" не планирует никаких демонстративных шагов.В последнее время конфликт между двумя крупнейшими оппозиционными силами страны – "Единым национальным движением" и "Коалицией за перемены" – перешел в активную фазу. Саакашвили, которого ЕНД называет своим лидером, из тюрьмы начал активно обвинять лидера "Коалиции за перемены" Нику Мелия в предательстве. В ответ Мелия обвинил ЕНД в бездействии.Комментируя внутреннюю ситуацию в партии, Бокучава заявила, что ЕНД сталкивается с серьезными вызовами, однако продолжает функционировать, несмотря на давление, отсутствие ресурсов и угрозы ликвидации. По ее словам, это стало возможным благодаря поддержке сторонников, региональных лидеров и международной активности партийной команды.Она подчеркнула, что преодолеть текущие проблемы можно только через открытую и демократическую внутрипартийную дискуссию с участием всех членов партии, что позволит выработать политически и морально обоснованные решения."Существующие вызовы мы должны преодолеть через открытую, инклюзивную, искреннюю и демократическую внутрипартийную дискуссию, в которой примут участие все – и самые старые и заслуженные члены ЕНД, и те, кто присоединился к нам недавно. Только такой процесс приведет нас к решениям, которые будут оправданы политическим прагматизмом и подкреплены человеческой моралью", – отметила она.Бокучава опубликовала этот пост на фоне новой инициативы Саакашвили, который 17 июня заявил, что его кандидатом на пост председателя партии является телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также сообщил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления ЕНД, подчеркнув необходимость превращения партии в "народную организацию", открытую для всех граждан.Решение Саакашвили стало неожиданностью для Бокучава. По ее мнению, подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260668223_496:194:2966:2047_1920x0_80_0_0_82d770f37d129abd3986c24f0119cf8a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ника мелия, нанука жоржолиани, европейская грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ника мелия, нанука жоржолиани, европейская грузия
Кризис в ЕНД выходит на новый уровень: Бокучава призналась в несогласии с Саакашвили
Бокучава заявила, что ЕНД сталкивается с серьезными вызовами, однако продолжает функционировать
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила, что изначально выступала против вступления партии в "Альянс оппозиции", однако в итоге согласилась с решением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Девять оппозиционных партий объявили о формировании альянса в марте. В его состав вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
По словам Бокучавы, идея выхода из альянса через два-три месяца после вступления казалась ей непоследовательной, поэтому она поддержала ранее озвученную публичную позицию Саакашвили о том, что "Нацдвижение" не планирует никаких демонстративных шагов.
"Считаю также, что искусственное актуализирование этой темы сейчас не является оправданным. Если что-то и оторвано от людей и их реальных проблем, то это именно эта дискуссия", – написала Бокучава на своей странице в соцсети.
В последнее время конфликт между двумя крупнейшими оппозиционными силами страны – "Единым национальным движением" и "Коалицией за перемены" – перешел в активную фазу. Саакашвили, которого ЕНД называет своим лидером, из тюрьмы начал активно обвинять лидера "Коалиции за перемены" Нику Мелия в предательстве. В ответ Мелия обвинил ЕНД в бездействии.
Комментируя внутреннюю ситуацию в партии, Бокучава заявила, что ЕНД сталкивается с серьезными вызовами, однако продолжает функционировать, несмотря на давление, отсутствие ресурсов и угрозы ликвидации. По ее словам, это стало возможным благодаря поддержке сторонников, региональных лидеров и международной активности партийной команды.
Она подчеркнула, что преодолеть текущие проблемы можно только через открытую и демократическую внутрипартийную дискуссию с участием всех членов партии, что позволит выработать политически и морально обоснованные решения.
"Существующие вызовы мы должны преодолеть через открытую, инклюзивную, искреннюю и демократическую внутрипартийную дискуссию, в которой примут участие все – и самые старые и заслуженные члены ЕНД, и те, кто присоединился к нам недавно. Только такой процесс приведет нас к решениям, которые будут оправданы политическим прагматизмом и подкреплены человеческой моралью", – отметила она.
Бокучава опубликовала этот пост на фоне новой инициативы Саакашвили, который 17 июня заявил, что его кандидатом на пост председателя партии является телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также сообщил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления ЕНД, подчеркнув необходимость превращения партии в "народную организацию", открытую для всех граждан.
Решение Саакашвили стало неожиданностью для Бокучава. По ее мнению, подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия.