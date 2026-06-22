https://sputnik-georgia.ru/20260622/krizis-v-end-vykhodit-na-novyy-uroven-bokuchava-priznalas-v-nesoglasii-s-saakashvili-299265514.html

Кризис в ЕНД выходит на новый уровень: Бокучава призналась в несогласии с Саакашвили

Кризис в ЕНД выходит на новый уровень: Бокучава призналась в несогласии с Саакашвили

Sputnik Грузия

Бокучава заявила, что ЕНД сталкивается с серьезными вызовами, однако продолжает функционировать 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T16:56+0400

2026-06-22T16:56+0400

2026-06-22T16:56+0400

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нанука жоржолиани

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила, что изначально выступала против вступления партии в "Альянс оппозиции", однако в итоге согласилась с решением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Девять оппозиционных партий объявили о формировании альянса в марте. В его состав вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам Бокучавы, идея выхода из альянса через два-три месяца после вступления казалась ей непоследовательной, поэтому она поддержала ранее озвученную публичную позицию Саакашвили о том, что "Нацдвижение" не планирует никаких демонстративных шагов.В последнее время конфликт между двумя крупнейшими оппозиционными силами страны – "Единым национальным движением" и "Коалицией за перемены" – перешел в активную фазу. Саакашвили, которого ЕНД называет своим лидером, из тюрьмы начал активно обвинять лидера "Коалиции за перемены" Нику Мелия в предательстве. В ответ Мелия обвинил ЕНД в бездействии.Комментируя внутреннюю ситуацию в партии, Бокучава заявила, что ЕНД сталкивается с серьезными вызовами, однако продолжает функционировать, несмотря на давление, отсутствие ресурсов и угрозы ликвидации. По ее словам, это стало возможным благодаря поддержке сторонников, региональных лидеров и международной активности партийной команды.Она подчеркнула, что преодолеть текущие проблемы можно только через открытую и демократическую внутрипартийную дискуссию с участием всех членов партии, что позволит выработать политически и морально обоснованные решения."Существующие вызовы мы должны преодолеть через открытую, инклюзивную, искреннюю и демократическую внутрипартийную дискуссию, в которой примут участие все – и самые старые и заслуженные члены ЕНД, и те, кто присоединился к нам недавно. Только такой процесс приведет нас к решениям, которые будут оправданы политическим прагматизмом и подкреплены человеческой моралью", – отметила она.Бокучава опубликовала этот пост на фоне новой инициативы Саакашвили, который 17 июня заявил, что его кандидатом на пост председателя партии является телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также сообщил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления ЕНД, подчеркнув необходимость превращения партии в "народную организацию", открытую для всех граждан.Решение Саакашвили стало неожиданностью для Бокучава. По ее мнению, подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ника мелия, нанука жоржолиани, европейская грузия