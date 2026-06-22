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МВД Грузии: мониторинг языка ненависти дал заметный эффект

МВД Грузии: мониторинг языка ненависти дал заметный эффект

Sputnik Грузия

Утверждения о том, что управление по противодействию языку ненависти действует в интересах только одной стороны, не соответствуют действительности, заявил... 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T20:54+0400

2026-06-22T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. После создания управления по борьбе с языком ненависти и начала мониторинга число унижающих достоинство высказываний значительно сократилось, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи. К 15 июня в суды общей юрисдикции Грузии было направлено около 60 дел. По его словам, утверждения о том, что управление по противодействию языку ненависти действует в интересах только одной стороны, не соответствуют действительности. Дарахвелидзе отметил, что среди оштрафованных есть и те, кто оскорблял представителей конкретных оппозиционных партий и публично выражал свою позицию. "Свобода выражения мнения гарантирует право человека высказывать свою позицию, но это выражение не должно унижать достоинство других. Как только оно начинает посягать на достоинство другого человека, превращается в брань и оскорбления, нарушающие общественный порядок, наша обязанность – реагировать", – заявил Дарахвелидзе. Создание специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве анонсировал госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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