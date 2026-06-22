https://sputnik-georgia.ru/20260622/o-rasshirenii-es-zagovorili-posle-nachala-konflikta-na-ukraine--glava-mid-gruzii-299274305.html

О расширении ЕС заговорили после начала конфликта на Украине – глава МИД Грузии

О расширении ЕС заговорили после начала конфликта на Украине – глава МИД Грузии

Sputnik Грузия

Глава МИД Грузии прокомментировала заявление евродепутата Расы Юкнявичене, о том, что Грузия не использует возможности, открывшиеся после начала конфликта на... 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T21:51+0400

2026-06-22T21:51+0400

2026-06-22T21:51+0400

грузия

политика

мака бочоришвили

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брюссель

еврокомиссия

обострение ситуации вокруг украины

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Вопрос вступления Грузии, Украины и Молдовы в Евросоюз активизировался после начала конфликта на Украине, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава МИД Грузии прокомментировала заявление евродепутата Расы Юкнявичене о том, что Грузия не использует возможности, открывшиеся после начала конфликта на Украине в 2022 году. По ее словам, до этих событий вопрос расширения ЕС практически не стоял в повестке дня. По словам министра, до конфликта на Украине процесс шел медленными темпами. "Десятилетия страны Западных Балкан находятся в этом процессе, Турция находится в этом процессе уже много десятилетий, но Европейский союз не добился прогресса в направлении политики расширения", – отметила она. По мнению Бочоришвили, геополитические обстоятельства, в некотором смысле, стали новым толчком для начала разговоров о расширении ЕС. "Однако, каких результатов мы достигнем, станет ли расширение Европейского союза реальностью или нет, в каких формах – это отдельная тема для обсуждения. Знаете, в последнее время много говорят об этих темах: какой должна быть политика расширения Европейского союза, какими должны быть правила расширения, что само по себе вызывает много вопросов", – сказала Бочоришвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России

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грузия, политика, мака бочоришвили, украина, брюссель, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины, грузия - евросоюз