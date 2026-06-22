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Омбудсмен: пожилые в Грузии сталкиваются с проблемами в домах престарелых
Омбудсмен: пожилые в Грузии сталкиваются с проблемами в домах престарелых
Sputnik Грузия
Мониторинг аппарата Народного защитника выявил отсутствие госконтроля за частными домами престарелых 22.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. В Грузии государство не располагает полной информацией о работе частных домов престарелых, а лежачие пациенты в ряде учреждений оказываются фактически изолированными от общества, говорится в отчете Народного защитника за 2025 год.В минувшем году аппарат Народного защитника провел мониторинг восьми учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми различных типов и подготовил соответствующий отчет.Целью мониторинга была оценка условий проживания и системных практик, влияющих на соблюдение прав пожилых людей и стандартов, необходимых для достойной жизни.Проверенные учреждения отличались как по правовому статусу (государственные и частные), так и по географическому расположению.По результатам мониторинга, в Грузии по-прежнему отсутствуют системный учет и надзор за частными учреждениями долгосрочного ухода, финансируемыми из частных источников. В результате государство не располагает полной информацией об их деятельности и качестве предоставляемых услуг.Мониторинг показал, что в системе ухода преобладает медицинская модель, ограничивающая автономию пожилых людей и их участие в принятии решений, а также повышающая риск социальной изоляции.Особую обеспокоенность вызвала практика в отношении лежачих пациентов и людей, не способных к самообслуживанию. В большинстве проверенных учреждений такие бенефициары размещались на верхних этажах зданий, не оборудованных лифтами и иной адаптированной инфраструктурой.В результате для них фактически становились невозможными прогулки на свежем воздухе даже с посторонней помощью, а общение с другими постояльцами было ограничено, что значительно повышало риск социальной изоляции.Проблемой также остается соблюдение гигиены в отношении таких пожилых людей, что не отвечает даже минимальным санитарным требованиям. Подобный подход противоречит не только принципу уважения человеческого достоинства, но и международным стандартам здравоохранения и гигиены, включая принципы "заботы" и "защищенности", закрепленные Всемирной организацией здравоохранения и ООН.Среди других выявленных проблем – недостаточная квалификация персонала, формальный характер индивидуальных планов ухода, нехватка социальных и реабилитационных мероприятий, а также отсутствие эффективных механизмов обратной связи с постояльцами.В отчете содержатся рекомендации как для государственных органов, так и для поставщиков услуг, направленные на улучшение системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, всемирная организация здравоохранения, тбилиси, оон, омбудсмен
новости, грузия, общество, всемирная организация здравоохранения, тбилиси, оон, омбудсмен
Омбудсмен: пожилые в Грузии сталкиваются с проблемами в домах престарелых
Мониторинг аппарата Народного защитника выявил отсутствие госконтроля за частными домами престарелых
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. В Грузии государство не располагает полной информацией о работе частных домов престарелых, а лежачие пациенты в ряде учреждений оказываются фактически изолированными от общества, говорится в отчете Народного защитника за 2025 год.
В минувшем году аппарат Народного защитника провел мониторинг восьми учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми различных типов и подготовил соответствующий отчет.
Целью мониторинга была оценка условий проживания и системных практик, влияющих на соблюдение прав пожилых людей и стандартов, необходимых для достойной жизни.
Проверенные учреждения отличались как по правовому статусу (государственные и частные), так и по географическому расположению.
По результатам мониторинга, в Грузии по-прежнему отсутствуют системный учет и надзор за частными учреждениями долгосрочного ухода, финансируемыми из частных источников. В результате государство не располагает полной информацией об их деятельности и качестве предоставляемых услуг.
Мониторинг показал, что в системе ухода преобладает медицинская модель, ограничивающая автономию пожилых людей и их участие в принятии решений, а также повышающая риск социальной изоляции.
Особую обеспокоенность вызвала практика в отношении лежачих пациентов и людей, не способных к самообслуживанию. В большинстве проверенных учреждений такие бенефициары размещались на верхних этажах зданий, не оборудованных лифтами и иной адаптированной инфраструктурой.
В результате для них фактически становились невозможными прогулки на свежем воздухе даже с посторонней помощью, а общение с другими постояльцами было ограничено, что значительно повышало риск социальной изоляции.
Проблемой также остается соблюдение гигиены в отношении таких пожилых людей, что не отвечает даже минимальным санитарным требованиям. Подобный подход противоречит не только принципу уважения человеческого достоинства, но и международным стандартам здравоохранения и гигиены, включая принципы "заботы" и "защищенности", закрепленные Всемирной организацией здравоохранения и ООН.
Среди других выявленных проблем – недостаточная квалификация персонала, формальный характер индивидуальных планов ухода, нехватка социальных и реабилитационных мероприятий, а также отсутствие эффективных механизмов обратной связи с постояльцами.
В отчете содержатся рекомендации как для государственных органов, так и для поставщиков услуг, направленные на улучшение системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми.