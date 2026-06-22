https://sputnik-georgia.ru/20260622/premer-gruzii-vystupit-v-parlamente-s-ezhegodnym-dokladom-26-iyunya-299271671.html

Премьер Грузии выступит в парламенте с ежегодным докладом 26 июня

Премьер Грузии выступит в парламенте с ежегодным докладом 26 июня

Sputnik Грузия

По информации парламента, 23 июня на пленарном заседании заслушают отчет Народного защитника Левана Иоселиани, 24 июня – генерального прокурора Гелу Геладзе, а... 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T18:55+0400

2026-06-22T18:55+0400

2026-06-22T18:55+0400

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ираклий кобахидзе

леван иоселиани

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 июня выступит в парламенте с ежегодным докладом, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Согласно регламенту законодательного органа, премьер-министр Грузии обязан представлять парламенту доклад о ходе реализации правительственной программы один раз в год, в течение последнего месяца пленарных заседаний весенней сессии. По словам Папуашвили, 23 июня на пленарном заседании заслушают отчет Народного защитника Левана Иоселиани, 24 июня – генерального прокурора Гелу Геладзе, а 25 июня – генерального аудитора Георгия Габиташвили. В течение сессионной недели депутаты также рассмотрят законопроекты и изберут членов Попечительского совета Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, леван иоселиани, шалва папуашвили