https://sputnik-georgia.ru/20260622/prosnutsya-v-chelyabinske-pochemu-gruzii-pora-otkryt-rossiyu-zanovo-299267683.html

Проснуться в Челябинске: почему Грузии пора открыть Россию заново

Проснуться в Челябинске: почему Грузии пора открыть Россию заново

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия рассказал о своей поездке в Челябинск, встречах на Южном Урале и о... 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T16:15+0400

2026-06-22T16:15+0400

2026-06-22T16:47+0400

аналитика

грузия

тбилиси

москва

челябинск

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Западный либеральный дискурс годами навязывал Грузии ложную картину мира, в которой Россия ограничивалась лишь политической Москвой и парадным Санкт-Петербургом. Нам упорно внушали миф об "однобокой" стране, пытаясь оторвать Тбилиси от его естественного и главного экономического партнера.Но реальная геополитика строится не на лозунгах из Брюсселя, а на прагматизме и глубоком знании потенциала друг друга. Россия – это великая держава с огромным потенциалом, сила которой кроется в ее мощнейших регионах. И Тбилиси пора открыть для себя эту новую географию возможностей.Около двадцати лет назад я открыл для себя удивительный край, который находится почти в двух тысячах километров от Москвы, на самом стыке Европы и Азии. Это Челябинск – сердце Южного Урала. Земля, которую в Грузии многие по старой советской памяти ассоциируют исключительно с тяжелым производством и дымящими трубами.Грузинские либералы и радикальная оппозиция в Тбилиси годами пугают наше общество нелепой страшилкой: они регулярно кричат с трибун, что из-за прагматичной политики властей мы, грузины, "скоро проснемся в Челябинске". Так вот, недавно я действительно проснулся в Челябинске. И знаете что? Я был искренне рад тому, что увидел.Мои стереотипы полностью разрушил мой близкий друг Илья Мительман. Он патриот своего города и региона. Илья – человек дела, крупный промышленник и политический деятель, искренне влюбленный в свой край. Именно благодаря его энергии и приглашению я оказался на Урале, где провел встречи с местными предпринимателями и общественными деятелями. И то, что я увидел, в корне меняет представление о современной России.Челябинск сегодня – это ультрасовременный, чистый и динамичный мегаполис, а в области живет около 3,5 миллиона человек. Меня поразила городская среда: ресторанная культура, гастрономические концепции и сервис здесь развиты на таком уровне, что легко могут конкурировать со столичными заведениями Москвы или Тбилиси.Но главное богатство этой земли – люди. Жители Южного Урала обладают невероятным внутренним стержнем. Это открытый, прекрасный народ, который умеет и созидать, и наслаждаться жизнью. Челябинцы очень много путешествуют, они открыты миру, и, что важно, я почувствовал в них огромный, живой интерес к Грузии, нашей культуре и нашим товарам.Особо хочу отметить, как комфортно и уверенно чувствует себя на Южном Урале наша грузинская диаспора. Челябинск стал для наших соотечественников настоящим вторым домом, где искренне уважают грузинские традиции, ценят наш созидательный труд и создают все условия для успешного ведения бизнеса и сохранения национальной идентичности.Природа этого края – отдельная тема для восхищения. Это край тысячи озер, окруженный первозданной красотой Уральских гор. И вопреки старым мифам об экологических проблемах, Челябинск сегодня дышит полной грудью.Да, здесь сосредоточена колоссальная промышленная мощь России: гиганты черной и цветной металлургии – ЧМК, Челябинский цинковый завод, легендарное машиностроение – ЧТЗ, Магнитогорский металлургический комбинат, та самая "Магнитка", а также новейшие IT-парки.Однако современные российские технологии в корне изменили ситуацию. Масштабная экологическая модернизация заводов привела к тому, что новые системы фильтрации и замкнутые циклы производства практически не засоряют город. Воздух здесь чище и свежее, чем во многих мегаполисах Европы и мира, которые кричат о "зеленой повестке", но ничего не делают на практике.Отдельного восхищения заслуживает то, как здесь развит спорт. На Южном Урале вырастают настоящие чемпионы: чего стоит одна только сильнейшая школа дзюдо или знаменитая хоккейная академия, воспитавшая звезд мирового уровня. Местный хоккейный клуб "Трактор" – это, без преувеличения, легендарный бренд с колоссальной историей и бешеной поддержкой болельщиков.Челябинск вообще ломает любые стереотипы о "сугубо промышленном" крае. Не случайно по итогам федерального конкурса город официально завоевал почетное звание "Культурная столица России – 2027".Глядя на этот экономический и технологический триумф, я задаюсь вопросом: почему Грузия должна игнорировать этот колоссальный рынок и эти возможности? Отношения России и Грузии сегодня выходят на принципиально новый, взрослый уровень прагматизма и взаимного уважения.Отмена виз, возобновление прямых авиарейсов и рост товарооборота – это только первый шаг.Настоящий прорыв произойдет тогда, когда грузинский бизнес и грузинские производители поймут: Россия не заканчивается в Москве. Такие регионы, как Челябинская область, – это бездонный рынок для нашего вина, сельскохозяйственной продукции, туризма и совместных логистических проектов. Уральские промышленники готовы инвестировать, а уральские туристы, со своей прагматичностью и высокими доходами, готовы открывать для себя гостеприимную Грузию.Будущее Грузии — в защите своего суверенитета и развитии прямых, торгово-экономически выгодных связей с сильной, многогранной Россией. И Урал – одна из многих идеальных точек для старта этого нового, взаимовыгодного этапа нашей общей истории.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

тбилиси

москва

челябинск

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Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

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аналитика, грузия, тбилиси, москва, челябинск