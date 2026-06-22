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Спустя 85 лет: в России продолжают восстанавливать имена погибших бойцов из Грузии

Спустя 85 лет: в России продолжают восстанавливать имена погибших бойцов из Грузии

Sputnik Грузия

Представители России в 85-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский союз и начала Великой Отечественной войны напомнили о вкладе уроженцев... 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T18:43+0400

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Сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и посольства Беларуси возложили цветы к советскому воинскому мемориалу на Петропавловском кладбище в Тбилиси. В церемонии также приняли участие соотечественники и жители Грузии.Утром сотрудники Секции интересов России также зажгли Свечу памяти на Кукийском кладбище. Акцию постарались синхронизировать с традиционным памятным мероприятием у мемориала в Брестской крепости, которая первой приняла удар немецких войск 22 июня 1941 года.Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов подчеркнул, что в России бережно хранят память о боевом братстве русского и грузинского народов. По разным данным, с фронтов Великой Отечественной войны не вернулись до 300 тысяч уроженцев Грузии.Олисов отметил, что 9 мая в Краснодарском крае был открыт мемориал в честь бойцов 414-й Грузинской Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, погибших в боях с немецко-фашистскими войсками в 1943 году.Особенно примечательно то, что среди увековеченных имен значится Автандил Андреевич Кварацхелия. По некоторым данным, он может быть родственником одного из самых известных грузинских футболистов Хвичи Кварацхелия.В Секции интересов России также отметили, что работа по обнаружению и опознанию останков бойцов Красной армии, в том числе уроженцев Грузии, продолжается, а память о павших героях будет сохраняться и передаваться будущим поколениям."Идет поиск родственников погибших, увековечивается память. Это наш священный долг, и это необходимо делать для того, чтобы память о павших не позволяла таким ужасам, как Великая Отечественная война, повторяться впредь. Никто не забыт и ничто не забыто", – подытожил глава Секции интересов России в Грузии.

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