Спустя 85 лет: в России продолжают восстанавливать имена погибших бойцов из Грузии
18:43 22.06.2026 (обновлено: 18:48 22.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Представители России в 85-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский союз и начала Великой Отечественной войны напомнили о вкладе уроженцев Грузии в победу над нацизмом и почтили память погибших
Сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и посольства Беларуси возложили цветы к советскому воинскому мемориалу на Петропавловском кладбище в Тбилиси. В церемонии также приняли участие соотечественники и жители Грузии.
Утром сотрудники Секции интересов России также зажгли Свечу памяти на Кукийском кладбище. Акцию постарались синхронизировать с традиционным памятным мероприятием у мемориала в Брестской крепости, которая первой приняла удар немецких войск 22 июня 1941 года.
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов подчеркнул, что в России бережно хранят память о боевом братстве русского и грузинского народов. По разным данным, с фронтов Великой Отечественной войны не вернулись до 300 тысяч уроженцев Грузии.
Олисов отметил, что 9 мая в Краснодарском крае был открыт мемориал в честь бойцов 414-й Грузинской Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, погибших в боях с немецко-фашистскими войсками в 1943 году.
Особенно примечательно то, что среди увековеченных имен значится Автандил Андреевич Кварацхелия. По некоторым данным, он может быть родственником одного из самых известных грузинских футболистов Хвичи Кварацхелия.
В Секции интересов России также отметили, что работа по обнаружению и опознанию останков бойцов Красной армии, в том числе уроженцев Грузии, продолжается, а память о павших героях будет сохраняться и передаваться будущим поколениям.
"Идет поиск родственников погибших, увековечивается память. Это наш священный долг, и это необходимо делать для того, чтобы память о павших не позволяла таким ужасам, как Великая Отечественная война, повторяться впредь. Никто не забыт и ничто не забыто", – подытожил глава Секции интересов России в Грузии.
Утром сотрудники Секции интересов России также зажгли Свечу памяти на Кукийском кладбище. Акцию постарались синхронизировать с традиционным памятным мероприятием у мемориала в Брестской крепости, которая первой приняла удар немецких войск 22 июня 1941 года.
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов подчеркнул, что в России бережно хранят память о боевом братстве русского и грузинского народов. По разным данным, с фронтов Великой Отечественной войны не вернулись до 300 тысяч уроженцев Грузии.
Олисов отметил, что 9 мая в Краснодарском крае был открыт мемориал в честь бойцов 414-й Грузинской Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, погибших в боях с немецко-фашистскими войсками в 1943 году.
Особенно примечательно то, что среди увековеченных имен значится Автандил Андреевич Кварацхелия. По некоторым данным, он может быть родственником одного из самых известных грузинских футболистов Хвичи Кварацхелия.
В Секции интересов России также отметили, что работа по обнаружению и опознанию останков бойцов Красной армии, в том числе уроженцев Грузии, продолжается, а память о павших героях будет сохраняться и передаваться будущим поколениям.
"Идет поиск родственников погибших, увековечивается память. Это наш священный долг, и это необходимо делать для того, чтобы память о павших не позволяла таким ужасам, как Великая Отечественная война, повторяться впредь. Никто не забыт и ничто не забыто", – подытожил глава Секции интересов России в Грузии.