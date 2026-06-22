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Участие Грузии в Великой Отечественной войне – видео
Участие Грузии в Великой Отечественной войне – видео
Sputnik Грузия
Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Войска фашистской Германии напали на Советский Союз. Уже в первую неделю войны из... 22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T16:03+0400
2026-06-22T16:31+0400
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Всего за время войны Грузия направила на фронт около семисот тысяч человек – пятую часть населения страны. Они воевали на разных фронтах и направлениях, более трехсот тысяч жителей Грузии не вернулись домой. Воины из Грузии внесли большой вклад в оборону Кавказа, чтобы остановить немецкое наступление. В обороне Брестской крепости, подвиг защитников которой вошел в историю, участвовало более ста грузин. Около двухсот восьмидесяти тысяч жителей Грузии были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Во время войны более семидесяти генералов, командовавших различными соединениями, были грузинами. Сто шестьдесят семь жителей Грузии были удостоены высшей воинской награды тех лет – звания Героя Советского Союза.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , вов, история, история грузии - все самое интересное, война, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , вов, история, история грузии - все самое интересное, война, видео

Участие Грузии в Великой Отечественной войне – видео

16:03 22.06.2026 (обновлено: 16:31 22.06.2026)
© video: Sputnik
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Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Войска фашистской Германии напали на Советский Союз. Уже в первую неделю войны из Грузии на фронт отправилось около 100 тысяч человек
Всего за время войны Грузия направила на фронт около семисот тысяч человек – пятую часть населения страны. Они воевали на разных фронтах и направлениях, более трехсот тысяч жителей Грузии не вернулись домой.

Воины из Грузии внесли большой вклад в оборону Кавказа, чтобы остановить немецкое наступление. В обороне Брестской крепости, подвиг защитников которой вошел в историю, участвовало более ста грузин. Около двухсот восьмидесяти тысяч жителей Грузии были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Во время войны более семидесяти генералов, командовавших различными соединениями, были грузинами. Сто шестьдесят семь жителей Грузии были удостоены высшей воинской награды тех лет – звания Героя Советского Союза.
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