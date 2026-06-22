https://sputnik-georgia.ru/20260622/uchastie-gruzii-v-velikoy-otechestvennoy-voyne---video-299269038.html

Участие Грузии в Великой Отечественной войне – видео

Участие Грузии в Великой Отечественной войне – видео

Sputnik Грузия

Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Войска фашистской Германии напали на Советский Союз. Уже в первую неделю войны из... 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T16:03+0400

2026-06-22T16:03+0400

2026-06-22T16:31+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

вов

история

история грузии - все самое интересное

война

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/16/299268865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0bfaf25afd36056aad0eaca52d1e2228.jpg

Всего за время войны Грузия направила на фронт около семисот тысяч человек – пятую часть населения страны. Они воевали на разных фронтах и направлениях, более трехсот тысяч жителей Грузии не вернулись домой. Воины из Грузии внесли большой вклад в оборону Кавказа, чтобы остановить немецкое наступление. В обороне Брестской крепости, подвиг защитников которой вошел в историю, участвовало более ста грузин. Около двухсот восьмидесяти тысяч жителей Грузии были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Во время войны более семидесяти генералов, командовавших различными соединениями, были грузинами. Сто шестьдесят семь жителей Грузии были удостоены высшей воинской награды тех лет – звания Героя Советского Союза.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , вов, история, история грузии - все самое интересное, война, видео