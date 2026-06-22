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В Грузии снова ужесточают правила выдачи кредитов
В Грузии снова ужесточают правила выдачи кредитов
Sputnik Грузия
Скоро кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте 22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 июля 2026 года ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в иностранной валюте. Нацбанк продолжает активную политику дедолларизации, защищая экономику от массового использования иностранной валюты и предотвращая угрозы для финансовой системы страны.Так, по решению регулятора, с 1 июля кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте. При этом новые правила не затронут полностью обеспеченные валютные кредиты, кредиты для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, а также заемщиков, получающих доход в иностранной валюте и способных за счет него выплачивать кредит.При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, в январе 2025 года – до 500 тысяч лари, а в августе 2025 года – до 750 тысяч. Хеджирование – это механизм страхования валютных рисков, который позволяет снизить потери от колебаний обменного курса.На момент публикации официальный курс лари к доллару США составляет 2,65 GEL за $1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
В Грузии снова ужесточают правила выдачи кредитов
Скоро кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 июля 2026 года ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в иностранной валюте.
Нацбанк продолжает активную политику дедолларизации, защищая экономику от массового использования иностранной валюты и предотвращая угрозы для финансовой системы страны.
Так, по решению регулятора, с 1 июля кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте.
При этом новые правила не затронут полностью обеспеченные валютные кредиты, кредиты для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, а также заемщиков, получающих доход в иностранной валюте и способных за счет него выплачивать кредит.
При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.
В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, в январе 2025 года – до 500 тысяч лари, а в августе 2025 года – до 750 тысяч.
Хеджирование – это механизм страхования валютных рисков, который позволяет снизить потери от колебаний обменного курса.
На момент публикации официальный курс лари к доллару США составляет 2,65 GEL за $1.