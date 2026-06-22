https://sputnik-georgia.ru/20260622/v-gruzii-utochnili-dannye-perepisi-naseleniya-299272918.html

В Грузии уточнили данные переписи населения

В Грузии уточнили данные переписи населения

Sputnik Грузия

Число иностранных граждан, постоянно проживающих в Грузии, составило 133 857 человек 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T19:58+0400

2026-06-22T19:58+0400

2026-06-22T20:33+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Население Грузии составляет 3 929 581 человек по данным всеобщей переписи населения страны 2024 года, что на 5,8% больше, чем по данным переписи 2014 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". "Сакстат" опубликовал основные результаты переписи населения и сельского хозяйства, которую провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года. Предварительные данные были опубликованы в конце июня 2025 года и в апреле 2026 года. Из общего числа населения 2 455 444 человека проживает в городах, остальные 37,5% – живут в селах. Численность населения Тбилиси составила 1 331 485 человек, что на 20,1% больше, чем по данным переписи 2014 года. На втором месте по численности населения – регион Имерети, где проживает 510 741 человек. Третье место по численности населения занимает регион Квемо Картли – 441 630 человек. Кроме того, согласно результатам переписи населения 2024 года, 47,9% населения Грузии составляют мужчины (1 881 004 человека), а 52,1% – женщины (2 048 577 человек). По сравнению с 2014 годом доля населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 3,3 процентного пункта и составила 17,6% (692 700 человек). Доля возрастной группы 0–14 лет – 19,6% (770 823 человека). Доля возрастной группы 15–64 лет – 62,8% (2 466 058 человек). Гражданство и национальный состав По результатам переписи 2024 года, число граждан Грузии увеличилось на 2,5% по сравнению с 2014 годом и составило 3 775 415 человек, хотя их доля в общей численности населения снизилась с 99,2 до 96,1%. Число иностранных граждан, постоянно проживающих в Грузии, составило 133 857 человек. Среди иностранцев преобладают граждане России (37 715 человек), Индии (23 925 человек), Украины (11 542 человека), Азербайджана (8 309 человек) и Армении (5 381 человек). По результатам переписи численность этнических грузин увеличилась на 2,5% по сравнению с 2014 годом и составила 3 ​​304 075 человек, но их доля в общей численности населения снизилась с 86,8 до 84,1%. Второй по численности этнической группой являются азербайджанцы, насчитывающие 268 832 человека (6,8%), численность которых увеличилась на 15,4 процента. Третья группа – этнические армяне, насчитывающие 169 296 человек (4,3%), численность которых увеличилась на 0,7% по сравнению с переписью 2014 года. Численность этнических русских увеличилась на 60,8% в период между переписями населения и составила 42 545 человек. Численность индийцев выросла с 446 до 23 996 человек. Численность украинцев увеличилась на 139,4% и составила 14 443 человека, а численность арабов выросла с 609 до 12 533 человек. Также, согласно результатам переписи населения 2024 года, православные составляют 82% населения Грузии (3 223 206 человек), а мусульмане – 11,1%. Число приверженцев Армянской Апостольской Церкви сократилось на 6,7% и составило 101 736 человек. Число католиков практически не изменилось (19 593 человека), а число Свидетелей Иеговы уменьшилось на 13% и составило 10 787 человек. Иудеев в Грузии насчитывается 1 013 человек, на 404 человека меньше, чем во время предыдущей переписи населения в 2014 году. Согласно результатам переписи, грузинский язык является родным для 85,1% населения Грузии. На втором месте – азербайджанский язык, который родной для 6,8% населения Грузии. На третьем – армянский, который родной для 3,5% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, перепись населения, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"