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https://sputnik-georgia.ru/20260622/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-2026-goda-299260262.html
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости 22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T09:01+0400
2026-06-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, составил 9% по сравнению с январем-мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за первый квартал 2026 года составил 9,1%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2026 года составил 24,8 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,3%, а ВВП на душу населения составил 2,3 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутНаибольший рост в январе-марте 2026 года показали сферы информации и коммуникации, транспорта и складирования, отдыха и развлечения и финансовой и страховой деятельности.Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства (-3,3%) и строительства (2,0%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года

09:01 22.06.2026
© photo: Sputnik / StringerЧасы на Мейдане - старая площадь в Тбилиси
Часы на Мейдане - старая площадь в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, составил 9% по сравнению с январем-мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за первый квартал 2026 года составил 9,1%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2026 года составил 24,8 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,3%, а ВВП на душу населения составил 2,3 тысячи долларов.

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в январе-марте 2026 года показали сферы информации и коммуникации, транспорта и складирования, отдыха и развлечения и финансовой и страховой деятельности.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в I квартале 2026 года

Сфера экономики

Рост, %

Информация и коммуникация

36,0

Транспорт и складирование

18,0

Отдых и развлечение

14,5

Финансовая и страховая деятельность

11,7

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов

5,5

Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства (-3,3%) и строительства (2,0%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в I квартале 2026

Сфера экономики

Рост, %

Торговля

13,2

Информация и коммуникация

10,4

Операции с недвижимым имуществом

10,0

Обрабатывающая промышленность

8,2

Госуправление и оборона

7,2

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