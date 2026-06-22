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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости 22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, составил 9% по сравнению с январем-мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за первый квартал 2026 года составил 9,1%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2026 года составил 24,8 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,3%, а ВВП на душу населения составил 2,3 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутНаибольший рост в январе-марте 2026 года показали сферы информации и коммуникации, транспорта и складирования, отдыха и развлечения и финансовой и страховой деятельности.Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства (-3,3%) и строительства (2,0%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, составил 9% по сравнению с январем-мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за первый квартал 2026 года составил 9,1%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2026 года составил 24,8 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,3%, а ВВП на душу населения составил 2,3 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в январе-марте 2026 года показали сферы информации и коммуникации, транспорта и складирования, отдыха и развлечения и финансовой и страховой деятельности.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в I квартале 2026 года
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникация
36,0
Транспорт и складирование
18,0
Отдых и развлечение
14,5
Финансовая и страховая деятельность
11,7
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов
5,5
Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства (-3,3%) и строительства (2,0%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в I квартале 2026
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
13,2
Информация и коммуникация
10,4
Операции с недвижимым имуществом
10,0
Обрабатывающая промышленность
8,2
Госуправление и оборона
7,2