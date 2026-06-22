https://sputnik-georgia.ru/20260622/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-2026-goda-299260262.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2026 года

Sputnik Грузия

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T09:01+0400

2026-06-22T09:01+0400

2026-06-22T09:01+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, составил 9% по сравнению с январем-мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за первый квартал 2026 года составил 9,1%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2026 года составил 24,8 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,3%, а ВВП на душу населения составил 2,3 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутНаибольший рост в январе-марте 2026 года показали сферы информации и коммуникации, транспорта и складирования, отдыха и развлечения и финансовой и страховой деятельности.Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства (-3,3%) и строительства (2,0%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации, а также недвижимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика