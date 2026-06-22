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Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата - видео
Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата в день годовщины начала Великой Отечественной войны. Прямая трансляция. 22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T13:00+0400
2026-06-22T13:00+0400
2026-06-22T13:07+0400
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, вов
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, вов
Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата - видео
13:00 22.06.2026 (обновлено: 13:07 22.06.2026)
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата в день годовщины начала Великой Отечественной войны. Прямая трансляция.