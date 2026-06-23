Аномальная жара во Франции - фото

Из-за экстремально высоких температур национальная метеослужба объявила максимальный уровень погодной опасности в рекордном количестве департаментов. На фоне аномальной жары была полностью остановлена работа атомной электростанции "Гольфеш". По данным французских СМИ, один из реакторов уже находился на плановом обслуживании, а второй пришлось отключить из-за неблагоприятных погодных условий.Причиной остановки стало повышение температуры воды в реке, используемой для охлаждения реакторов. Показатели достигли предельно допустимого уровня, и дальнейшая эксплуатация станции могла привести к дополнительному нагреву водоема и негативным последствиям для окружающей среды.
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Из-за экстремально высоких температур национальная метеослужба объявила максимальный уровень погодной опасности в рекордном количестве департаментов.
На фоне аномальной жары была полностью остановлена работа атомной электростанции "Гольфеш". По данным французских СМИ, один из реакторов уже находился на плановом обслуживании, а второй пришлось отключить из-за неблагоприятных погодных условий.
Причиной остановки стало повышение температуры воды в реке, используемой для охлаждения реакторов. Показатели достигли предельно допустимого уровня, и дальнейшая эксплуатация станции могла привести к дополнительному нагреву водоема и негативным последствиям для окружающей среды.