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Аномальная жара во Франции - фото

Аномальная жара во Франции - фото

Sputnik Грузия

Франция продолжает бороться с мощной волной жары, охватившей практически всю страну. Смотрите в фотоленте Sputnik, как жители страны справляются с зноем 23.06.2026, Sputnik Грузия

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Из-за экстремально высоких температур национальная метеослужба объявила максимальный уровень погодной опасности в рекордном количестве департаментов. На фоне аномальной жары была полностью остановлена работа атомной электростанции "Гольфеш". По данным французских СМИ, один из реакторов уже находился на плановом обслуживании, а второй пришлось отключить из-за неблагоприятных погодных условий.Причиной остановки стало повышение температуры воды в реке, используемой для охлаждения реакторов. Показатели достигли предельно допустимого уровня, и дальнейшая эксплуатация станции могла привести к дополнительному нагреву водоема и негативным последствиям для окружающей среды.

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