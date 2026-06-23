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Аномальная жара во Франции - фото
Аномальная жара во Франции - фото
Sputnik Грузия
Франция продолжает бороться с мощной волной жары, охватившей практически всю страну. Смотрите в фотоленте Sputnik, как жители страны справляются с зноем 23.06.2026, Sputnik Грузия
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Из-за экстремально высоких температур национальная метеослужба объявила максимальный уровень погодной опасности в рекордном количестве департаментов. На фоне аномальной жары была полностью остановлена работа атомной электростанции "Гольфеш". По данным французских СМИ, один из реакторов уже находился на плановом обслуживании, а второй пришлось отключить из-за неблагоприятных погодных условий.Причиной остановки стало повышение температуры воды в реке, используемой для охлаждения реакторов. Показатели достигли предельно допустимого уровня, и дальнейшая эксплуатация станции могла привести к дополнительному нагреву водоема и негативным последствиям для окружающей среды.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, париж
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, париж

Аномальная жара во Франции - фото

15:23 23.06.2026 (обновлено: 15:24 23.06.2026)
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Франция продолжает бороться с мощной волной жары, охватившей практически всю страну. Смотрите в фотоленте Sputnik, как жители страны справляются с зноем
Из-за экстремально высоких температур национальная метеослужба объявила максимальный уровень погодной опасности в рекордном количестве департаментов.
На фоне аномальной жары была полностью остановлена работа атомной электростанции "Гольфеш". По данным французских СМИ, один из реакторов уже находился на плановом обслуживании, а второй пришлось отключить из-за неблагоприятных погодных условий.
Причиной остановки стало повышение температуры воды в реке, используемой для охлаждения реакторов. Показатели достигли предельно допустимого уровня, и дальнейшая эксплуатация станции могла привести к дополнительному нагреву водоема и негативным последствиям для окружающей среды.
© REUTERS Sarah Meyssonnier

Люди играют в фонтане в парке Андре Ситроена во время жары во Франции.

Люди играют в фонтане в парке Андре Ситроена во время жары во Франции. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Sarah Meyssonnier

Люди играют в фонтане в парке Андре Ситроена во время жары во Франции.

© REUTERS Alice Sacco

Человек охлаждается у пульверизатора на улице Парижа во время жары во Франции.

Человек охлаждается у пульверизатора на улице Парижа во время жары во Франции. - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS Alice Sacco

Человек охлаждается у пульверизатора на улице Парижа во время жары во Франции.

© REUTERS Abdul Saboor

Люди освежаются в фонтане Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.

Люди освежаются в фонтане Трокадеро рядом с Эйфелевой башней. - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS Abdul Saboor

Люди освежаются в фонтане Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.

© REUTERS Sarah Meyssonnier

Люди наполняют бутылки водой из фонтана во время жары во Франции.

Люди наполняют бутылки водой из фонтана во время жары во Франции. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Sarah Meyssonnier

Люди наполняют бутылки водой из фонтана во время жары во Франции.

© REUTERS Alice Sacco

Люди спят в тени дерева в парке Ла-Виллет в Париже.

Люди спят в тени дерева в парке Ла-Виллет в Париже. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Alice Sacco

Люди спят в тени дерева в парке Ла-Виллет в Париже.

© REUTERS Abdul Saboor

Люди несут электрические вентиляторы, купленные в магазине электроники и товаров для дома во время жары в Париже

Люди несут электрические вентиляторы, купленные в магазине электроники и товаров для дома во время жары в Париже - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Abdul Saboor

Люди несут электрические вентиляторы, купленные в магазине электроники и товаров для дома во время жары в Париже

© AP Photo / Jeremias Gonzalez

Температура 43 градуса Цельсия на вывеске аптеки в Ренне, на западе Франции

Температура 43 градуса Цельсия на вывеске аптеки в Ренне, на западе Франции - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Jeremias Gonzalez

Температура 43 градуса Цельсия на вывеске аптеки в Ренне, на западе Франции

© REUTERS Abdul Saboor

Мужчина ныряет в воду канала Сен-Мартен.

Мужчина ныряет в воду канала Сен-Мартен. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Abdul Saboor

Мужчина ныряет в воду канала Сен-Мартен.

© AP Photo / Jeremias Gonzalez

Женщина прикрывается от солнца веером в Ренне, на западе Франции.

Женщина прикрывается от солнца веером в Ренне, на западе Франции. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Jeremias Gonzalez

Женщина прикрывается от солнца веером в Ренне, на западе Франции.

© REUTERS Sarah Meyssonnier

Люди освежаются в фонтане возле Эйфелевой башни во время жары во Франции.

Люди освежаются в фонтане возле Эйфелевой башни во время жары во Франции. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Sarah Meyssonnier

Люди освежаются в фонтане возле Эйфелевой башни во время жары во Франции.

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