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СВО: что происходит в Запорожье

СВО: что происходит в Запорожье

Sputnik Грузия

Российские войска в Запорожье решительно пресекли попытки контрнаступления ВСУ, блокировали важные линии логистики Ореховского укрепрайона, левобережной... 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T21:24+0400

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Подразделения российской армии в Запорожской области 22 июня вышли к реке Соленая, с боями продвигаются в селе Любицкое, отсекая с севера логистику Ореховского укрепрайона ВСУ. Атакован транспортный узел противника в Новониколаевке. Одновременно российские войска вплотную приблизились к Орехову с юга – в селе Новоданиловка. Бандеровцы отступают, и подрывают мосты на оставленной территории, чтобы замедлить наступление ВС России.Российский комбинированный удар по объектам ВСУ в городе Запорожье в ночь на 23 июня вызвал исполинские пожары и вторичную детонацию – заметили даже в Испании. Уничтожены крупный транспортно-логистический хаб противника, значительная партия импортных дронов, хранилища горюче-смазочных материалов. Ранее, 22 июня, российские "Герани" поразили в Запорожье сборочное производство БПЛА со странным названием "Генерал Черешня", и объемом 50 тысяч дронов в месяц.Российские удары ФАБ-1500 с УМПК по мостам в городе Запорожье 20 июня значительно подорвали логистику противника на левом берегу Днепра. Мечты Зеленского о контрнаступлении на Запорожском направлении оказались совершенно оторванными от реальности. Более того, началась эвакуация жителей временно подконтрольного ВСУ города Запорожье.Упреждающие удары ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр южнее – на Херсонщине. Серия российских комбинированных ударов за минувшие двое суток огненным смерчем прошла по семи областям Украины, уничтожила объекты военной инфраструктуры, логистические центры, арсеналы и пункты управления БПЛА.Российские дроны поразили вчера три иностранных сухогруза с оружием для ВСУ – в море, на подходе к одесским портам. Турецкое судно (под флагом Панамы) сгорело, два других (под флагами Палау и Белиза) сохранили мореходность. Такие "рестрикции" необходимы и достаточны для пресечения оружейных поставок Запада украинской прокси-армии, для методичного разрушения всей системы натовской логистики в Одесской области.Решительное завершениеРастущий объем военной помощи Запада марионеточному киевскому режиму в обозримой перспективе не изменит "статус-кво". Стратегическое доминирование российских войск на фронте безусловно. Однако рои беспилотников ВСУ над регионами РФ и перспектива поставок новых ракет, включая 600 американских ракет для Patriot, – вызывают определенный резонанс. Растет общественный запрос на ускорение СВО – более жесткими военными средствами, на решительное достижение целей – без переговоров с противником, которым, по сути, является и действующая администрация США.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил: "Не хочу даже подозревать, что Аляска… была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось, так, как получилось". Американская программа урегулирования украинского конфликта, предложенная 15 августа 2025 года в Анкоридже, оказалась, по сути, отвлекающим маневром перед войной США в Персидском заливе (чтобы Россия не мешала). Сегодня многое изменилось.Газета The Kyiv Independent сообщила, что Киев получил от Вашингтона сигнал действовать против России "более смело". Украинский источник издания утверждает: после встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп якобы пришел к выводу о невозможности подтолкнуть Владимира Путина к переговорам без давления. Представители США не подтвердили эту информацию, однако отметили, что Трамп придерживается подхода "мир через силу". Вероятно, Киев получил своего рода разрешение "полаять на слона". Дальнейшее развитие событий предсказуемо.Сергей Лавров сегодня напомнил: призыв российского Министерства иностранных дел к иностранным дипломатам покинуть Киев, чтобы не попасть под удары ВС РФ по центрам принятия решений, остается в силе. Групповые и массированные удары по объектам противника ежедневно подтверждают силу русского оружия. А если в полную силу?Портал Eurasian Times считает, что Москва должна решительно завершить конфликт на Украине в свою пользу. Один из вариантов – уничтожение тактическими ядерными ударами мостов через Днепр. При этом НАТО не вмешается, а страны Глобального Юга не осудят. При отсутствии логистики "произойдет быстрое разрушение украинской линии фронта, что приведет к капитуляции". Выбор очень серьезный, однако, логика Eurasian Times безупречна: нельзя давать НАТО время на подготовку к войне с Россией, теряющей ценные ресурсы в затянувшейся прокси-войне.Американский Newsweek уже предлагает "признать Украину активом, а не обузой". Британские спецслужбы снова готовят "украинскую" операцию захвата Запорожской АЭС. Киев угрожает войной Республике Беларусь. Для России и ее союзников промедление гораздо более рискованно, чем любое другое самое рискованное развитие инициативы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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