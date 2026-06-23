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Бюджет Грузии пополнился на 9,4 миллиарда лари от налогов
Бюджет Грузии пополнился на 9,4 миллиарда лари от налогов
Sputnik Грузия
Казначейство министерства финансов опубликовало пятимесячный отчет о выполнении бюджета на 2026 год 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T18:19+0400
2026-06-23T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правительство Грузии собрало 9,4 миллиарда лари в виде налогов в январе-мае 2026 года, что составляет 85% от шестимесячного налогового плана, сообщило госказначейство Минфина Грузии. Казначейство министерства финансов опубликовало пятимесячный отчет о выполнении бюджета на 2026 год. Наибольшее выполнение плана зафиксировано по налогу на прибыль – 90,7% за пять месяцев, а наименьшее – по акцизному налогу – 80,1%.Показатели по налогам за январь-май 2026 года: Что касается доходов от приватизации, то они составили 75,6 млн лари, а 106 млн лари поступили в центральный бюджет в виде штрафов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, бюджет грузии
экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, бюджет грузии

Бюджет Грузии пополнился на 9,4 миллиарда лари от налогов

18:19 23.06.2026
© photo: Sputnik / StringerМинистерство финансов Грузии
Министерство финансов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Казначейство министерства финансов опубликовало пятимесячный отчет о выполнении бюджета на 2026 год
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правительство Грузии собрало 9,4 миллиарда лари в виде налогов в январе-мае 2026 года, что составляет 85% от шестимесячного налогового плана, сообщило госказначейство Минфина Грузии.
Казначейство министерства финансов опубликовало пятимесячный отчет о выполнении бюджета на 2026 год.
Наибольшее выполнение плана зафиксировано по налогу на прибыль – 90,7% за пять месяцев, а наименьшее – по акцизному налогу – 80,1%.
Показатели по налогам за январь-май 2026 года:
Подоходный налог – 3,49 млрд лари, 86,4% полугодового плана;
Налог на добавленную стоимость – 3,39 млрд лари, 83,6% шестимесячного плана;
Налог на прибыль – 1,49 млрд лари, 90,7% шестимесячного плана;
Акциз – 969 млн лари, 80,1% шестимесячного плана;
Импортная пошлина – 64,8 млн лари, 90% шестимесячного плана.
Что касается доходов от приватизации, то они составили 75,6 млн лари, а 106 млн лари поступили в центральный бюджет в виде штрафов.
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