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Движение поездов на первой линии Тбилисского метро восстановили
Движение поездов на первой линии Тбилисского метро восстановили
Sputnik Грузия
Пассажиры в течение часа не могли доехать от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T11:02+0400
2026-06-23T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Движение на первой линии тбилисского метро восстановлено, сообщила Тбилисская транспортная компания. Пассажиры в течение часа утром 23 июня не могли доехать от станции "Вокзальная площадь" до станции "Варкетили". По информации транспортной компании, проблемы технического характера возникли на станции "Руставели". Неисправный поезд пришлось переместить в тупик. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции и один пересадочный узел. Общая протяженность линий составляет 57 километров, из которых 40 километров приходятся на первую линию, а 17 километров – на вторую. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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метро, грузия, новости, тбилиси, тбилисский метрополитен, метрополитен
метро, грузия, новости, тбилиси, тбилисский метрополитен, метрополитен
Движение поездов на первой линии Тбилисского метро восстановили
11:02 23.06.2026 (обновлено: 11:19 23.06.2026)
Пассажиры в течение часа не могли доехать от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили"
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Движение на первой линии тбилисского метро восстановлено, сообщила Тбилисская транспортная компания.
Пассажиры в течение часа утром 23 июня не могли доехать от станции "Вокзальная площадь" до станции "Варкетили".
По информации транспортной компании, проблемы технического характера возникли на станции "Руставели". Неисправный поезд пришлось переместить в тупик.
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции и один пересадочный узел. Общая протяженность линий составляет 57 километров, из которых 40 километров приходятся на первую линию, а 17 километров – на вторую.