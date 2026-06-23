https://sputnik-georgia.ru/20260623/dvizhenie-poezdov-na-pervoy-linii-tbilisskogo-metro-vosstanovili-299280194.html

Движение поездов на первой линии Тбилисского метро восстановили

Движение поездов на первой линии Тбилисского метро восстановили

Sputnik Грузия

Пассажиры в течение часа не могли доехать от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" 23.06.2026, Sputnik Грузия

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метрополитен

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Движение на первой линии тбилисского метро восстановлено, сообщила Тбилисская транспортная компания. Пассажиры в течение часа утром 23 июня не могли доехать от станции "Вокзальная площадь" до станции "Варкетили". По информации транспортной компании, проблемы технического характера возникли на станции "Руставели". Неисправный поезд пришлось переместить в тупик. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции и один пересадочный узел. Общая протяженность линий составляет 57 километров, из которых 40 километров приходятся на первую линию, а 17 километров – на вторую. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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метро, грузия, новости, тбилиси, тбилисский метрополитен, метрополитен