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Качественные госуслуги являются залогом устойчивого развития страны – премьер Грузии
Качественные госуслуги являются залогом устойчивого развития страны – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Успешным примером реформы в стране является Дома юстиции, которые сформировались как особая модель предоставления прозрачных и ориентированных на граждан... 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T12:13+0400
2026-06-23T12:13+0400
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ираклий кобахидзе
оон
дом юстиции
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Сильные государственные институты и качественные госуслуги являются залогом устойчивого развития страны и Грузия предпринимает в этом направлении множество шагов, заявил премьер министр Ираклий Кобахидзе на Форуме ООН по вопросам государственной службы (UN Public Service Forum 2026). Форум государственной службы 2026 года проводися 23-25 июня. Он посвящен теме "Преобразование государственных учреждений: продвижение инноваций, подотчетности, участия и инклюзивности". Стартовало мероприятие в Международный день государственного служащего. "Сегодняшний день еще раз напоминает нам, что сильные государственные институты, эффективное управление и качественные госуслуги являются обязательным условием устойчивого развития. Именно с учетом этой цели Грузия с 2015 года в соответствии с принципами Европейского государственного управления постепенно осуществляет реформу госуправления, целью которой является формирование более эффективных прозрачных, подотчетных и ориентированных на граждан государственных институтов", — сказах Кобахидзе. По его словам, самым успешным результатом реформы является модель Домов юстиции, которая в течение лет сформировалась как особая модель предоставления прозрачных и ориентированных на граждан услуг государственного института. Среди достижений Грузии премьер также отметил внедрение единой электронной системы муниципальных сервисов и электронные услуги Агентства обслуживания МВД Грузии. Особое внимание Кобахидзе уделил развитию и внедрению в Грузии новых технологий. "Особое внимание уделяется цифровой трансформации. Нашей задачей является максимально безопасно донести до граждан этот прогресс как можно скорее и упростить госуслуги. Сегодня у граждан есть возможность получить дистанционно до 400 электронных сервисов, а в государственном секторе активно внедряются инновационные технологии, в том числе механизмы идентификации и верификации при помощи ИИ", — сообщил Кобахидзе. В то же время премьер-министр отметил, что правительство Грузии уделяет большое внимание государственным ресурсам и их эффективности для граждан. И привел как пример департамент по эффективности работы в правительстве, который занимается оценкой результативности госпрограмм. "Наш подход заключается в том, чтобы каждый государственный ресурс приносил бы максимальную пользу" , — пояснил Кобахидзе. По его словам, особое внимание в стране уделяется последующему развитию системы государственных закупок, как одного из важных инструментов государственного развития и оптимизации государственных учреждений, что позволяет сократить административные расходы. Также премьер министр отметил важность человеческого ресурса, подчеркнул, что в Грузии всего до 45 тысяч госслужащих и особое внимание уделяется привлечению молодежи в рамках программы стажировки в госучреждениях и последующего трудоустройства. Проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия на протяжении многих лет проводит для развития доступных и эффективных государственных услуг, заявили власти. Ежегодно Форум служит площадкой для проведения всестороннего политического диалога между государственными чиновниками и министрами, специалистами и реформаторами в области государственного управления, экспертами гражданского общества и академических кругов, а также представителями международных и региональных организаций, направленных на достижение целей устойчивого развития (ЦУР). Также ежегодно 23 июня Форум отмечает День государственной службы ООН и проводит престижную церемонию вручения Премии Организации Объединенных Наций за государственную службу (UNPSA), отмечающую выдающиеся достижения и инновации в государственной службе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, оон, дом юстиции
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, оон, дом юстиции

Качественные госуслуги являются залогом устойчивого развития страны – премьер Грузии

12:13 23.06.2026
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2026
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Успешным примером реформы в стране является Дома юстиции, которые сформировались как особая модель предоставления прозрачных и ориентированных на граждан услуг, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Сильные государственные институты и качественные госуслуги являются залогом устойчивого развития страны и Грузия предпринимает в этом направлении множество шагов, заявил премьер министр Ираклий Кобахидзе на Форуме ООН по вопросам государственной службы (UN Public Service Forum 2026).
Форум государственной службы 2026 года проводися 23-25 июня. Он посвящен теме "Преобразование государственных учреждений: продвижение инноваций, подотчетности, участия и инклюзивности". Стартовало мероприятие в Международный день государственного служащего.
"Сегодняшний день еще раз напоминает нам, что сильные государственные институты, эффективное управление и качественные госуслуги являются обязательным условием устойчивого развития. Именно с учетом этой цели Грузия с 2015 года в соответствии с принципами Европейского государственного управления постепенно осуществляет реформу госуправления, целью которой является формирование более эффективных прозрачных, подотчетных и ориентированных на граждан государственных институтов", — сказах Кобахидзе.
По его словам, самым успешным результатом реформы является модель Домов юстиции, которая в течение лет сформировалась как особая модель предоставления прозрачных и ориентированных на граждан услуг государственного института.
Среди достижений Грузии премьер также отметил внедрение единой электронной системы муниципальных сервисов и электронные услуги Агентства обслуживания МВД Грузии. Особое внимание Кобахидзе уделил развитию и внедрению в Грузии новых технологий.
"Особое внимание уделяется цифровой трансформации. Нашей задачей является максимально безопасно донести до граждан этот прогресс как можно скорее и упростить госуслуги. Сегодня у граждан есть возможность получить дистанционно до 400 электронных сервисов, а в государственном секторе активно внедряются инновационные технологии, в том числе механизмы идентификации и верификации при помощи ИИ", — сообщил Кобахидзе.
В то же время премьер-министр отметил, что правительство Грузии уделяет большое внимание государственным ресурсам и их эффективности для граждан. И привел как пример департамент по эффективности работы в правительстве, который занимается оценкой результативности госпрограмм.
"Наш подход заключается в том, чтобы каждый государственный ресурс приносил бы максимальную пользу" , — пояснил Кобахидзе.
По его словам, особое внимание в стране уделяется последующему развитию системы государственных закупок, как одного из важных инструментов государственного развития и оптимизации государственных учреждений, что позволяет сократить административные расходы.
Также премьер министр отметил важность человеческого ресурса, подчеркнул, что в Грузии всего до 45 тысяч госслужащих и особое внимание уделяется привлечению молодежи в рамках программы стажировки в госучреждениях и последующего трудоустройства.
Проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия на протяжении многих лет проводит для развития доступных и эффективных государственных услуг, заявили власти.
Ежегодно Форум служит площадкой для проведения всестороннего политического диалога между государственными чиновниками и министрами, специалистами и реформаторами в области государственного управления, экспертами гражданского общества и академических кругов, а также представителями международных и региональных организаций, направленных на достижение целей устойчивого развития (ЦУР).
Также ежегодно 23 июня Форум отмечает День государственной службы ООН и проводит престижную церемонию вручения Премии Организации Объединенных Наций за государственную службу (UNPSA), отмечающую выдающиеся достижения и инновации в государственной службе.
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