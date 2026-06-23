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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T09:01+0400
2026-06-23T09:01+0400
2026-06-23T09:01+0400
экономика
грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,2 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-мае 2026 года составила 11,8%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 68,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 19,2 тысячи тонн вод, в том числе минеральных и газированных, с содержанием сахара, 19,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков, а также 2,7 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 128,4 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 390,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 309,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 30,2 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 13,2 тысячи тонн подсолнечного масла и др.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,2 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-мае 2026 года составила 11,8%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-май 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
248,7
0,7
Импорт
983,4
21,5
Всего
1 232,1
12,2
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 68,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 19,2 тысячи тонн вод, в том числе минеральных и газированных, с содержанием сахара, 19,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков, а также 2,7 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-май 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
55,9
-2,9
Спиртные напитки
45,2
-15,4
Минеральные воды
37,2
6,9
Фрукты, орехи и другие съедобные части растений
24,7
39,7
Лимонад
17,7
-12,4
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 128,4 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 390,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 309,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 30,2 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 13,2 тысячи тонн подсолнечного масла и др.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-май 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефть и нефтепродукты
219,9
-9,7
Сырая нефть и нефтепродукты
161,4
76 227,1
Пшеница и меслин
33,3
19,3
Подсолнечное масло
20,2
17,3
Сульфатированные, нитрированные или нитрозированные производные углеводородов
20,2
260,5
В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.