https://sputnik-georgia.ru/20260623/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-299277042.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T09:01+0400

2026-06-23T09:01+0400

2026-06-23T09:01+0400

экономика

грузия

россия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2026 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,2 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-мае 2026 года составила 11,8%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 68,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 19,2 тысячи тонн вод, в том числе минеральных и газированных, с содержанием сахара, 19,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков, а также 2,7 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 128,4 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 390,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 309,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 30,2 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 13,2 тысячи тонн подсолнечного масла и др.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузино-российские отношения