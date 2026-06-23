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Какой сегодня церковный праздник: 23 июня 2026
Какой сегодня церковный праздник: 23 июня 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 23 июня отмечают день памяти cвятых Антонины, Александра, Тимофея и Феофана 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T01:01+0400
2026-06-23T01:01+0400
2026-06-23T01:01+0400
религия
справки
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.Александр и АнтонинаПо церковному календарю 23 июня поминают мучеников Александра и Антонину, пострадавших в 313 году.Антонину, родом из города Кродамна, во Фракии схватили, когда начались гонения христиан, и привели к правителю Фисту. Правитель, обещая ее сделать жрицей богини Артемиды, уговаривал отречься и поклониться языческим богам.Когда дева мужественно отказалась от предложения, ее осудили и бросили в темницу. Александр, один из воинов правителя, решив спасти христианку, предложил ей бежать в его одежде.Девушка, понимая, что воину грозит смерть за неповиновение, отказывалась принять свободу такой ценой, но Александр уговорил ее.Обнаружив в камере воина, тюремщики привели его к Фисту и пытками тщетно старались выяснить, где находится христианка.В это время Антонина сама пришла на суд. Мучеников предали жестоким пыткам, во время которых они скончались.Тимофей ПрусскийПо церковному календарю 23 июня поминают священномученика Тимофея, епископа города Пруссы (Вифиния), получившего дар чудотворения от Господа за чистоту и святость жизни.Священномученик обратил к вере Христовой многих язычников в Пруссе. По приказу Юлиана Отступника (361-363) святителя заключили в темницу, где он продолжил проповедовать Евангелие, несмотря на запрет императора.Разгневанный Юлиан приказал обезглавить епископа Прусского.Феофан АнтиохийскийПо церковному календарю 23 июня поминают преподобного Феофана Антиохийского.Родился будущий cвятой в языческой семье. Он рано женился, но когда супруга умерла через три года, Феофан, уверовав, принял крещение и оставив все, стал жить в маленькой келье за городом.Всех приходивших к нему преподобный учил хранить Божьи заповеди, с особенным рвением внушал проводить жизнь чистую и целомудренную.Узнав о блуднице, многих увлекшей в сети распутства, преподобный захотел ее спасти. Он долго молился, прося помощи у Господа, затем, нарядившись и взяв у отца много золота, отправился к Пансемине.Отдав золото блуднице, он убедил ее оставить распутную жизнь и выйти за него замуж при условии, что она примет крещение. Пансемина согласилась, а Феофан, готовя ее к принятию Таинства, наставлял девушку в христианской вере.Приняв крещение, Пансемина совершенно переродилась. Раздав все свое имущество, нажитое распутством, на богоугодные дела, она поселилась в хижине рядом с кельей и стала вести жизнь подвижницы. Она скончалась через 22 месяца, в один день со своим наставником, примерно в 369 году.ИмениныПо церковному календарю 23 июня именины отмечают Антонина, Алексей, Александр, Василий, Иван, Никон, Николай, Павел, Тимофей и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 23 июня 2026
По православному церковному календарю 23 июня отмечают день памяти cвятых Антонины, Александра, Тимофея и Феофана
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.
По церковному календарю 23 июня поминают мучеников Александра и Антонину, пострадавших в 313 году.
Антонину, родом из города Кродамна, во Фракии схватили, когда начались гонения христиан, и привели к правителю Фисту. Правитель, обещая ее сделать жрицей богини Артемиды, уговаривал отречься и поклониться языческим богам.
Когда дева мужественно отказалась от предложения, ее осудили и бросили в темницу. Александр, один из воинов правителя, решив спасти христианку, предложил ей бежать в его одежде.
Девушка, понимая, что воину грозит смерть за неповиновение, отказывалась принять свободу такой ценой, но Александр уговорил ее.
Обнаружив в камере воина, тюремщики привели его к Фисту и пытками тщетно старались выяснить, где находится христианка.
В это время Антонина сама пришла на суд. Мучеников предали жестоким пыткам, во время которых они скончались.
По церковному календарю 23 июня поминают священномученика Тимофея, епископа города Пруссы (Вифиния), получившего дар чудотворения от Господа за чистоту и святость жизни.
Священномученик обратил к вере Христовой многих язычников в Пруссе. По приказу Юлиана Отступника (361-363) святителя заключили в темницу, где он продолжил проповедовать Евангелие, несмотря на запрет императора.
Разгневанный Юлиан приказал обезглавить епископа Прусского.
По церковному календарю 23 июня поминают преподобного Феофана Антиохийского.
Родился будущий cвятой в языческой семье. Он рано женился, но когда супруга умерла через три года, Феофан, уверовав, принял крещение и оставив все, стал жить в маленькой келье за городом.
Всех приходивших к нему преподобный учил хранить Божьи заповеди, с особенным рвением внушал проводить жизнь чистую и целомудренную.
Узнав о блуднице, многих увлекшей в сети распутства, преподобный захотел ее спасти. Он долго молился, прося помощи у Господа, затем, нарядившись и взяв у отца много золота, отправился к Пансемине.
Отдав золото блуднице, он убедил ее оставить распутную жизнь и выйти за него замуж при условии, что она примет крещение. Пансемина согласилась, а Феофан, готовя ее к принятию Таинства, наставлял девушку в христианской вере.
Приняв крещение, Пансемина совершенно переродилась. Раздав все свое имущество, нажитое распутством, на богоугодные дела, она поселилась в хижине рядом с кельей и стала вести жизнь подвижницы. Она скончалась через 22 месяца, в один день со своим наставником, примерно в 369 году.
По церковному календарю 23 июня именины отмечают Антонина, Алексей, Александр, Василий, Иван, Никон, Николай, Павел, Тимофей и Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников