https://sputnik-georgia.ru/20260623/kazhdyy-tretiy-migrant-postoyanno-prozhivayuschiy-v-gruzii-iz-rossii--statistika-299295485.html

Каждый третий мигрант, постоянно проживающий в Грузии, из России – статистика

Каждый третий мигрант, постоянно проживающий в Грузии, из России – статистика

Sputnik Грузия

Число граждан России, постоянно проживающих в Грузии, увеличилось в пять раз по сравнению с 2014 годом 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T20:21+0400

2026-06-23T20:21+0400

2026-06-23T20:21+0400

грузия

общество

россия

перепись населения

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Почти треть иностранцев, постоянно проживающих в Грузии, являются гражданами России, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". "Сакстат" опубликовал основные результаты переписи населения и сельского хозяйства, которую провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года. Предварительные данные были опубликованы в конце июня 2025 года и в апреле 2026 года. Число граждан России, постоянно проживающих в Грузии, увеличилось в пять раз по сравнению с 2014 годом (дата проведения предыдущей переписи населения Грузии, прим.). В частности, если по предыдущей переписи в Грузии постоянно проживало 7 620 граждан России, то по переписи 2024 года их число составило 37 715. В целом число иностранных граждан, постоянно проживающих в Грузии, согласно переписи 2024 года, составило 133 857 человек. Среди иностранцев, помимо граждан РФ, преобладают граждане Индии (23 925 человек), Украины (11 542 человека), Азербайджана (8 309 человек) и Армении (5 381 человек). По результатам переписи 2024 года, число граждан Грузии увеличилось на 2,5% по сравнению с 2014 годом и составило 3 775 415 человек, хотя их доля в общей численности населения снизилась с 99,2 до 96,1%. Кроме того, численность этнических грузин увеличилась на 2,5% по сравнению с 2014 годом и составила 3 ​​304 075 человек, но их доля в общей численности населения снизилась с 86,8 до 84,1%. Второй по численности этнической группой являются азербайджанцы, насчитывающие 268 832 человека (6,8%), численность которых увеличилась на 15,4 процента. Третья группа – этнические армяне, насчитывающие 169 296 человек (4,3%), численность которых увеличилась на 0,7% по сравнению с переписью 2014 года. Численность этнических русских увеличилась на 60,8% в период между переписями населения и составила 42 545 человек. Численность индийцев выросла с 446 до 23 996 человек. Численность украинцев увеличилась на 139,4% и составила 14 443 человека, а арабов – выросла с 609 до 12 533 человек. По итогам всеобщей переписи населения 2024 года, население Грузии составляет 3 929 581 человек, что на 5,8% больше, чем по данным переписи 2014 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, россия, перепись населения, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"