https://sputnik-georgia.ru/20260623/krizis-v-oppozitsii-gruzinskaya-mechta-ne-verit-v-buduschee-koalitsii-i-natsdvizheniya-299281937.html

Кризис в оппозиции: "Грузинская мечта" не верит в будущее коалиции и "Нацдвижения"

Кризис в оппозиции: "Грузинская мечта" не верит в будущее коалиции и "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

За внутренним расколом в оппозиции, который называют не иначе как маскарад, внимательно следят в парламенте страны 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T14:15+0400

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михаил саакашвили

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ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Внутренние конфликты, взаимная неприязнь и противостояние между оппозиционными политиками исключают возможность создания прочной коалиции, считают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вызвал новое противостояние в "Едином национальном движении" и "Альянсе оппозиции". Он поддержал кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя "Нацдвижения" и обрушился с критикой на лидера партии "Ахали" Нику Мелия, обвинив его в предательстве. Заместитель председателя парламента Нино Цилосани назвала происходящее в "Нацдвижении" смешным маскарадом и заявила, что считает ситуацию в партии закономерной. "Смешной и отвратительной является ситуация, которая сложилась в "Национальном движении". Мне действительно жаль избирателей этой партии, если там еще остался кто-то, кто наблюдает за этим маскарадом. Вредоносные цели этой партии не меняются", – сказала Цилосани. По ее словам, любое новое лицо или лидер "Национального движения" продолжит ту же преступную деятельность, которой эта партия занималась против Грузии. В свою очередь, первый заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани, комментируя противостояние внутри "Национального движения", заявил, что никакой коалиции не получится, когда "люди ненавидят друг друга". "То, что мы наблюдаем в "Нацвижении", напоминает детский сад. В целом все, что мы видим в коалиции, вообще далеко от каких-либо политических процессов – это ссоры, взаимные оскорбления, проявления ненависти. Никакой коалиции не получится, когда люди ненавидят друг друга", – отметил Мачавариани. Вскоре председатель "Единого национального движения" Тина Бокучава заявила, что изначально была против присоединения партии к альянсу, но учла мнение Саакашвили. Последний призывал оппозицию к объединению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия