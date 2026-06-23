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Лавров выступает на заседании круглого стола на тему украинского кризиса в Москве
Лавров выступает на заседании круглого стола на тему украинского кризиса в Москве
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании круглого стола на тему украинского кризиса в Москве 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T12:07+0400
2026-06-23T12:07+0400
2026-06-23T12:07+0400
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мультимедиа, видео, россия, в мире, москва, сергей лавров
мультимедиа, видео, россия, в мире, москва, сергей лавров
Лавров выступает на заседании круглого стола на тему украинского кризиса в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании круглого стола на тему украинского кризиса в Москве