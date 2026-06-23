Мировые достижения грузинских спортсменов – видео
16:40 23.06.2026 (обновлено: 16:59 23.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Многие выдающиеся грузинские спортсмены навсегда вписали свои имена в мировую историю спорта. Смотрите в видео Sputnik Грузия о некоторых из спортсменов, которые обрели мировую известность
Среди них – Нино Салуквадзе, знаменитая спортсменка по пулевой стрельбе, олимпийская чемпионка 1988 года и бронзовый призер Игр в 2008 году, единственная женщина в истории, которая приняла участие в десяти Олимпийских играх подряд (от Сеула до Парижа).
Лаша Талахадзе – двухкратный олимпийский чемпион (Рио-2016, Токио-2020) и многократный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике, один из самых титулованных тяжелоатлетов.
Зураб Звиадаури – олимпийский чемпион 2004 года по дзюдо, который принес Грузии первую золотую медаль на Олимпийских играх в статусе независимого государства.
Лаша Бекаури – выдающийся дзюдоист, завоевавший золотые медали на двух Олимпиадах подряд (Токио-2020 и Париж-2024) в категории до 90 кг.
Гено Петриашвили – легендарный борец вольного стиля, завоевавший полный комплект олимпийских наград (бронзу в Рио-2016, серебро в Токио-2020 и золото в Париже-2024).
Лаша Талахадзе – двухкратный олимпийский чемпион (Рио-2016, Токио-2020) и многократный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике, один из самых титулованных тяжелоатлетов.
Зураб Звиадаури – олимпийский чемпион 2004 года по дзюдо, который принес Грузии первую золотую медаль на Олимпийских играх в статусе независимого государства.
Лаша Бекаури – выдающийся дзюдоист, завоевавший золотые медали на двух Олимпиадах подряд (Токио-2020 и Париж-2024) в категории до 90 кг.
Гено Петриашвили – легендарный борец вольного стиля, завоевавший полный комплект олимпийских наград (бронзу в Рио-2016, серебро в Токио-2020 и золото в Париже-2024).